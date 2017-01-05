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    Почему Федуну может наконец повезти уже в этом сезоне

    5 января 2017
    о Спартаке

    Зимняя спячка.

    Зимнее межсезонье-время слухов,трансферов,надежд,особых ожиданий,но в то же время это то время

    когда РФПЛ уходит на 3-х месячный отдых,и теперь любителям Российской саги придется ждать еще 2 месяца,но ведь-это не повод впадать в уныние ведь впереди пора горячих и громких(правда не всегда) трансферов,ну а для футболистов и руководства это пора ,чтобы поразмышлять об укреплении составов своих команд и в то же время сброса ,так называемого «баласта».

    Чего же ждать в это трансферное окно?

    Ну во-первых будет интересно понаблюдать за лидерами(Спартаком и Зенитом) ведь 5-очковый отрыв ,далеко не всегда гарантирует,даже можно сказать совсем не гарантирует и Лиги Чемпионов Спартаку,впереди еще 13 туров и именно сейчас нужно укреплять состав действительно сильными футболистами,а не такими как Адриано.Вот ходит информация ,что Спартак предлагал за какого-то суперталантливого футболиста(из Аргентин что-ли) чуть ли не 30 миллионов!!!Так,что вы остановились и теперь кроме Адриано никого не рассматриваете(хотя может вот тут я и не прав) ?

    Так вот,прежде всего стоит обратить внимание на чемпионаты таких стран как:Голландия,Бельгия,Италия,так как там наверняка имеются молодые таланты(достаточно примера Фернандо и Промеса)

    Итог:

    В этом сезоне у Федуна есть просто идеальный шанс наконец завоевать золото,и ведь далеко не факт ,что ткой шанс еще скоро предоставится,поэтому очень надеюсь на качественные покупки.

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