За что Роналду получил золотой мяч?

Стали известны результаты на награду «Золотой мяч» – лучшей индивидуальной награды среди футболистов. Блог «Барселона» рассмотрит результаты и критикует.

С первого взгляда, смотрев результаты просто нечего сказать. Но, Я хочу рассмотреть все с самого начало и глубже.

В этом году France Football самостоятельно выбрал лучшего без участие FIFA. Еще в октябре стали известны все претенденты на Золотой Мяч.

Вот, все претенденты:

1. Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина)

2. Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д, Габон)

3. Гарет Бэйл (Реал, Уэльс)

4. Джанлуиджи Буффон (Ювентус, Италия)

5. Криштиану Роналду (Реал, Португалия)

6. Кевин Де Бруйне (Манчестер Сити, Бельгия)

7. Пауло Дибала (Ювентус, Аргентина)

8. Диего Годин (Атлетико, Уругвай)

9. Антуан Гризманн (Атлетико, Франция)

10. Гонсало Игуаин (Ювентус, Аргентина)

11. Коке (Атлетико, Испания)

12. Роберт Левандовски (Бавария, Польша)

13. Андрес Иньеста (Барселона, Испания)

14. Златан Ибрахимович (Манчестер Юнайтед, Швеция)

15. Тони Кроос (Реал, Германия)

16. Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция)

17. Рияд Марез (Лестер, Алжир)

18. Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

19. Лука Модрич (Реал, Хорватия)

20. Томас Мюллер (Бавария, Германия)

21. Мануэль Нойер (Бавария, Германия)

22. Неймар (Барселона, Бразилия)

23. Димитри Пайе (Вест Хэм, Франция)

24. Пепе (Реал, Португалия)

25. Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Франция)

26. Серхио Рамос (Реал, Испания)

27. Руи Патрисиу (Спортинг Л, Португалия)

28. Луис Суарес (Барселона, Уругвай)

29. Джейми Варди (Лестер, Англия)

30. Артуро Видаль (Бавария, Чили)

Зачем в этот список включили Погба, вообще не знаю, за то что он стал самым дорогим игроком?

Ладно, это не самое главное, главное результат.

Официальный результат France Football выглядит так:

17 место: Лука Модрич, Тони Крос, Дмитрий Пайет

16 место: Роберт Левандовский

14 место: Поль Погба, Артуро Видаль

13 место: Златан Ибрагимович

12 место: Руи Патрисио

11 место: Пьер-Эмерик Обамеянг

9 место: Джанлуиджи Буффон, Пепе

8 место: Джейми Варди

7 место: Рийад Марез

6 место: Гарет Бейл

5 место: Неймар

4 место: Луис Суарес

3 место: Греизманн

2 место: Лионель Месси

1 место: Криштиану Роналду

Интересно, а где остальные?

Ладно, хорошо, это не то о чем Я хочу говорить.

Я хочу спросить за что Роналду получил Золотой Мяч?

P.S. Сейчас пойдет комментарии про то что Роналду получил 3 трофея. Как будто Барселона не получила 3 трофея.

Роналду – лучший игрок Европы 2016! Вспомните его игру и произнести еще раз эти слова «Роналду», «лучший игрок»! Посмеялись? Если да, то Вы большой молодец, если нет то прочитайте дальше.

Роналду лучший, потому что больше всех забил?

– Нет, больше всех забил Суарес, Роналду второй в сезоне и лишь четвертый по этому показателю в календарном году!

Роналду лучший, потому что больше всех отдавал голевых передач?

– Нет, больше всех ассистировал Лео Месси, Роналду же в сезоне по этому показателю не входит даже в топ 10!

Роналду лучший, потому что его игра очень зрелищна, например, он много обводил?

– Нет, больше всего обводок у Неймара, Роналду 156-й по этому показателю!

Роналду лучший, потому что больше всех забивал со штрафных?

– Нет, лучший по этому показателю Лео Месси, Роналду нет даже в топ 50 исполнителей штрафных!

А, наверное, Роналду играл ключевую роль в важных матчах?

– Статистка Роналду в важнейших матчах:

финал Евро – не играл

финал ЛЧ – 0 голов и 0 голевых передач

1/2 финала ЛЧ – первый матч не играл, второй матч – 0 голов и 0 голевых передач

Суперкубок Европы – не играл!

Может Роналду был лучшим игроком на Евро?

– Нет, лучшим игроком признали Гризмана, а по игре лучшим был Бейл, Роналду же в рейтинге игроков лишь 51!

ОК, может Роналду тащил свою команду в Ла Лиге и второе место его команды это вина партнеров?

– Статистка Роналду с топ 4 клубами Ла Лиги:

Атлетико М. (2 матча) – 0 голов и 0 голевых;

Севилья (2 матча) – 0 голов и 0 голевых;

Вильереал (2 матча) – 0 голов и 0 голевых;

Барселона (2 матча) – 1 гол и 0 голевых!

Так, ничего непонятно!! Может быть Роналду лучший игрок просто потому, что его команда выиграла три престижных трофея?

– Тогда почему в 2015 году в тройке претендентов на золотой мяч не было Суареса (5 титулов), а был Роналду с нулем в графе титулы или вспомнить 2013 год, где все, что можно выиграл Рибери, у Роналду были все те же 0 командных трофеев!

Так объясните мне логику УЕФА, дамы и господа!? Если это индивидуальная награда, то как один из самых бесполезных игроков на Евро, который даже в своей сборной не лучший, может стать лучшим игроком Европы?

А теперь цифры!

Статистика (гол+пас) в сезоне 15/16:

1. Суарес – 87 (60+27)

2. Месси – 75 (47+28)

3. Роналду – 72 (54+18)

Статистика командных трофеев в сезоне 15/16:

1. Месси – 4 + серебро Копа Америка

2. Неймар – 4 + золото в Олимпиаде

3. Суарес – 4

4. Роналду – 3

Статистика Месси (Копа Америка) и Роналду (Евро):

1. Месси – 373 минуты – 5 голов, 5 голевых, 4 победы, 1 поражение по пенальти.

2. Роналду – 600 минут, 3 гола, 2 голевые, 1 победа, 5 ничейных результатов в основное время.

А теперь логическая цепочка:

Перес – Деньги – УЕФА – Жеребьевка ЛЧ – Нагретые шары – Мальме, Шахтер, Рома, Вольфсбург, МС – гол из офсайда в финале!

Роналду – Деньги – УЕФА – самая слабая группа на Евро – самая слабая сетка плей-офф – лучший игрок Европы. (О взяток никто не говорил и доказал, но тогда что еще может быть)

Отсутствие Неймара и Суареса в тройке – это плевок в лицо футбольным болельщикам или как можно объяснить, что нет Суареса у которого по системе гол+пас статистике лучше, чем у Бейла и Гризмана вместе взятых!

У Гризмана ни одного командного трофея в сезоне!

У Бейла только один титул – победа в ЛЧ, но в этом турнире он не забил ни одного гола, ни одного, КАРЛ!

Я думаю, этот сезон прекрасно показал отношение и позицию УЕФА к игрокам Барселоны, вечные преследования игроков, трансферные баны …

Заговор против Барселоны или политика Европы в поддержку геев?

УЕФА хочет доказать нам, что геи, типа Роналду, тоже люди и к ним нужно относится толерантно!?

Много вопросов, на которые пока нет ответов…И даааа горииите.

Роналду не заслужил. За покер Мальме и Шахтёру он побил рекорд ЛЧ?! Забил 8 голов слабым командам так он рекордсмен ЛЧ.

Наибольшее количество голов в 2016 году: Месси (58)

Наибольшее количество ассистов в 2016 году: Месси (26)

Наибольшее количество голов в сезоне 2016/17: Месси

Наибольшее количество голов В Ла-Лиге 2016/17: Месси

И еще многое другое

А получил Золотой Мяч: Роналду

У меня все! Больше нечего говорить. Я просто в шоке от несправедливости этого мира. Посмотрим, кому отдаст первое место FIFA.

P.S. И Я уверен, что сейчас начнется критика против меня, но знайте, Я не изменю свое мнение и правду не можете скрыть.