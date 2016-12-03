Дьявольские трудности. Часть вторая

В Манчестер приходит осень, а с ней первые матчи в лигочемпионской группе смерти и встречи с заклятыми врагами в Премьер-Лиге. Читайте вторую часть рассказа об удивительных метаморфозах великой команды.

Интермеццо

В сентябре 1998-го никуда нельзя было деться от крутейшего кино и сопутствующей музыки. Ещё летом на экраны кинотеатров и прилавки ларьков с пиратскими видеокассетами вышел фильм Армагеддон со штатным спасителем мира Брюсом Уиллисом и юной будущей эльфийской принцессой Лив Тайлер. К сентябрю пик популярности картины про отражение угрозы из космоса уже успел пройти. Зато широкая публика не без помощи музыкального телевидения в полной мере оценила заглавную песню к фильму в исполнении папашки главной героини. Хит Стива Тайлера и группы Аэросмит I Don’t Want to Miss a Thing звучал в эти дни в каждом доме, навсегда войдя в хит-парады лучших саундтреков.

К слову о музыкальном телевидении. 25 сентября 1998 года в России началось вещание канала MTV Russia. О мощнейшем социокультурном значении этого события мы поговорим позже, когда до 98 года доберётся наша летопись. Пока же можно посмотреть официальный ролик открытия и получить примерное представление о том, как выглядела эта ракета класса телевизор-мозг, одновременно долбанувшая в головы миллионов подростков по всей стране.

Ну и чтобы красиво перекинуть мостик от культуры к футболу, обмолвимся, что в сентябре 1998 на британские экраны вышел фильм никому не известного режиссёра Гая Ричи про четырёх закадычных друзей, которым в срочном порядке понадобилась крупная сумма денег. А футбол тут при том, что кинокартина «Карты, Деньги два ствола» стала актёрским дебютом для завершающего карьеру мясника неподражаемого Винни Джонса. Не знаю как вы, но некоторые так по сей день и считают, что в строгом костюме и с дымящейся пушкой в руке Винни выглядит лучше, чем в коротких шортах и окровавленных бутсах. Про себя такого не могу сказать.

Сентябрь

Возвращаясь к нашим дьяволам, мы заметим, что с приходом осени пришла и пора еврокубковых баталий. И при взгляде на жребий, определивший манкунианцев в группу D, у иных не обременённых оптимизмом фанатов резко ухудшилось и без того не слишком радужное настроение. Бавария, Барселона, Брондбю — три «Б», б… . Иначе как группой смерти такую конфигурацию не назовёшь. Барса справляет столетие, и твёрдо вознамерилась отметить его лигочемпионским финалом на родном Камп Ноу. К Баварии и вовсе лучше не приближаться, чтобы не нахватать полну корзинку пряников. Ну и Брондбю, про который ничего не скажешь, кроме того что это родной клуб Петера Шмейхеля. Хоть какой-то позитив.

Ривалдо играючи уходит от Бекхэма

Первый круг ада для разболтанной манкунианской машины должен был состояться 16 сентября. На Олд Траффорд пожаловала Барселона. В предматчевом раскладе чётко угадывался единственный для Манчестера шанс на успешный исход противостояния. Барса не успела или не захотела заявлять для участия в Лиге своего новичка — Патрика Клюйверта — выписанного из Милана продолжающим косплеить Аякс 95-го Луи ван Галем. А вот Алекс Фергюсон своего новичка заявить успел. Слабое утешение, если учесть, что Дуайт Йорк прибыл буквально с корабля на бал, и никогда прежде не играл в турнирах столь высокого уровня.

Понимая, что единственный шанс на успех — это лихая и бескомпромиссная атака, Манчестер всеми силами ринулся вперёд и, к немалому удивлению и ликованию трибун, буквально смял соперника. Голами отметились Гиггз и Скоулз, а Бекхэм поучаствовал в обеих атаках своими точными подачами с фланга. Барса была настолько ошеломлена, что до конца первого тайма так и не нашлась, чем ответить на столь звонкую оплеуху.

Но едва начался второй тайм, как Барса напомнила всем, что тоже является, суперклубом, а не просто так покурить вышла на поляну. Один из самых недооценённых игроков мирового футбола Сонни Андерсон забивает и возвращает интригу матчу. Проходит ещё 12 минут, и Барса сравнивает счёт. Это в очередной раз подкузьмил своему новому клубу самый дорогой защитник мира Яп Стам. Будто слон в посудной лавке голландец снёс Ривалдо в пределах штрафной. Джованни Сильва был точен с 11-ти метров.

Всё пришлось начинать сначала, а того запала и бодрости, что гнали манкунианцев вперёд в первой половине матча, уже как не бывало. И тут в очередной раз своё веское слово сказал Дэвид Бекхэм. Гол, забитый им в этом матче до сих пор считается каноническим исполнением штрафного удара с дальней дистанции.

После такого удара Барселона была деморализована, и случись он не за полчаса до конца матча, а позднее, быть может манкунианцы и сумели бы одержать верх. Но мастерство и воля к борьбе Фигу и Ривалдо в конце-концов позволила Барселоне уйти от поражения. В одной из ожесточённых каталонских атак Ники Батт сыграл рукой в собственной штрафной, за что был нещадно изгнан с поля. Луис Энрике реализовал пенальти, чем фактически подвёл черту под этим сумасшедшим по накалу страстей матчем.

Никто не ожидал, что всё сложится именно так, но довольна не осталась ни одна сторона. Алекс Фергюсон так и вовсе источал жгучую злобу по поводу двух пенальти и удаления в матче такого уровня. Не добавляли оптимизма и новости из Дании, где Брондбю сенсационно обыграл Баварию. «Нам придётся занять первое место в этой группе, чтобы выйти в четвертьфинал» — скажет тренер на пресс-конференции. «Кто бы подсказал мне, как это сделать» — подумает он про себя.

Тони Адамс показывает всем, кто в английском футболе папка

Полтора месяца прошло с провального для манкунианцев финала Чарити Шилд, а путь их снова лежал в Лондон. Постепенно начинающий находить общий язык с Дуайтом Йорком Энди Коул не мог участвовать в этом матче, поэтому напарником тринидадца по нападению стал Райан Гиггз, что, как вы понимаете, мощно способствовало усилению атакующего потенциала красных дьяволов. Место валлийца на фланге занял Йеспер Блумквист. Пройдёт немного времени, и швед, к своему удивлению, получит левую бровку в своё безраздельное пользование. Этот период станет, возможно, лучшим за всю его карьеру футболиста.

Но это потом, а пока манкунианцы, облачившись во всё чёрное, желая то ли напугать соперника, то ли придать самим себе уверенности, выходили на поле стадиона Хайбери, чтобы вновь помериться силами со своим самым грозным соперником — Арсеналом.

Однако борьбы не вышло и на этот раз. Арсенал играючи порвал Манчестер на три аккуратные полоски, и выбросил их в ближайший мусорный бак. Уже привычно косячил Стам, превращённый своим соотечественником Бергкампом в натуральное посмешище. Гиггза, изо всех сил пытающегося быть пламенным мотором команды, нещадно прессовали защитники. Дальний удар Бекхэма — вундервафля, не раз спасавшая дьяволов в предыдущих играх, — на этот раз не сработала. В довершение этой чудной картины во втором матче подряд удалился Батт.

Это провал, господа.

Сказ о том как Пол от Пола ушёл, а Батт за всем этим наблюдал

Ну зато в следующем матче манкунианцы отвели душу. И помог им в этом вратарь Ливерпуля Брэд Фридель. О, как был рад Яп Стам! Наконец-то, в команде соперника нашёлся игрок, чьи косяки в защите перекрыли его собственные. Лишь во втором тайме вышел на поле оправившийся от травмы Энди Коул. Его тандем с Дуйатом Йорком складывался медленно, но верно.

Однако голы сегодня забивали другие люди. Вначале американский кипер скаузеров привёз своей команде пенальти, который уверенно реализовал Деннис Ирвин. Второй мяч забил Пол Скоулз, постепенно становящийся главным бомбардиром клуба.

Победа над принципиальным соперником помогла Манчестеру не только улучшить турнирное положение, но и серьёзно подняла боевой дух красных дьяволов перед визитом на Олимпиаштадион.

Джоване Элбер точен. Убийственно точен.

Любой мало-мальски разбирающийся в футболе человек без труда выстроит ассоциативный ряд, возникающий при слове «Бавария». На ум приходят такие слова, как «Мощь», «Машина», «Дисциплина», «Каток», «Скорее всего, нам хана». Так есть сейчас, и тогда дела обстояли абсолютно таким же образом. Встреча с Баварией практически неизбежно означала минимальную отдачу при максимальном приложении сил. А учитывая, что в дебютном туре немцы неожиданно для всех умудрились проиграть Брондбю, поводов для оптимизма перед визитом в Мюнхен у парней Фергюсона не было от слова совсем.

И уже в самом дебюте встречи опасения англичан полностью подтвердились. Янкер, Салихамиджич и Элбер на носовом платке расчертили треугольник перед самыми воротами Шмейхеля, и бразилец завершил комбинацию изящным ударом в обвод вратаря. Идеальный гол, если бы не одно но. Забит он был из офсайда. Однако и боковой и линейный арбитры были настолько заворожены красотой баварской распасовки, что банально прошляпили этот момент.

Энди Коул по-прежнему был не очень здоров, поэтому пару Йорку в нападении составлял Тедди Шерингем, который и поучаствовал в голевом ответе манкунианцев. По счастью игрокам Манчестера удалось нащупать слабое звено в непробиваемой немецкой броне. Неожиданно им оказался Лотар Маттеус. Подловив прославленного мастера на ошибке, Шерингем сыграл в стенку с Бекхэмом, который и навесил в штрафную точнёхонько на голову летящему рыбкой Дуайту Йорку. Так счёт снова стал равным.

К ужасу немецких болельщиков и второй мяч англичан также был забит из-под прославленного полузащитника, на свою беду ставшего игроком обороны. Новый бомбардир манкунианцев Пол Скоулз мощным тараном вскрыл защиту мюнхенцев, играючи обошёл Кана с Маттеусом, и занес мяч в пустые ворота. В это сложно было поверить, но Манчестер снова оказался на гребне волны во втором подряд еврокубковом матче с тяжелейшим соперником.

Однако драматургия игры требовала трагического поворота событий в развязке. Так и случилось. На 90-й минуте баварцы вбросили мяч из аута прямиком в штрафную англичан. Петер Шмейхель в каком-то безумном порыве взмыл в воздух над целой толпой своих и чужих игроков … и свалился им на головы, устроив кучу малу.

На пути мяча, летящего в сторону незащищённых ворот, оказался Тедди Шерингем. Защитник поневоле — он видел, как прямо на него с горящими глазами почуявшего добычу пеликана летит Джоване Элбер. Времени на рассуждения не было, и опытнейший манкунианец принял единственно верное решение — попытался головой перевести мяч на угловой. Попытка эта была сколь отчаянной, столь и неудачной. Мяч пересёк линию ворот, Шерингем стал автором автогола, а Манчестер снова в самый последний момент упустил практически верную победу.

Череда трудностей продолжалась.

Октябрь

Бекхэм только что снова огорчил Уимблдон и Нила Салливана лично

Первое, что сделали манкунианцы, вернувшись из Мюнхена — вдоволь оттянулись на ничего не подозревающем Уимблдоне. Пять мячей на любой вкус и цвет — настоящий подарок истосковавшимся по безоговорочным победам фанатам. Наконец-то сложившийся дуэт Коул-Йорк начал понемногу пристреливаться к воротам соперников. Не ушёл без гола и Дэвид Бекхэм. На этот раз Бекс отоварил вратаря лондонцев Нила Салливана не так грандиозно, как в памятном августе 96-го, но всё же стильно и грамотно. Спасибо, ребятки, подняли настроение!

Энди Коула не остановить даже при помощи кунг-фу

От души повеселившись в национальном первенстве, манкунианцы решили устроить себе продолжение банкета, и замутили в Брондбю весёлый экстерминатус. Вновь отметились голами Коул-Йорк, продолжил гнать команду вперёд неутомимый Гиггз. В своём классическом стиле прямиком с лавки забил Сульшер. Гол престижа у датчан соорудил ещё не отбывший в Германию Эббе Санд.

С турнирной же точки зрения всё было правильно. Не взяв шесть очков в матчах с датчанами помышлять о выходе из группы смерти было просто смешно. Именно поэтому, пока Манчестер развлекался в Брондбю, Бавария, подарившая датчанам три очка, вымучивала победу над Барселоной.

Поскольку любая ошибка — это опыт. Но воспользоваться им получится только после оплаты цены ошибки. Об этом никогда нельзя забывать.

Йорди Кройф — всё-таки не бесполезен

Выдав два суперголевых матча, манкунианцы решили маленько охолонуть, и едва не проиграли славным парням из Дерби Каунти. Битый час обессиленные дьяволы давили упрямых дербийских баранов. Ради того лишь, чтобы за 15 минут до конца получить гол в свои ворота.

Спасение пришло откуда не ждали. Неприметный Йорди Кройфф выступил в роли ружья, которое раз в год стреляет. Корявенький удар в исполнении наследника великой футбольной фамилии оказался сюрпризом для вратаря соперников. И вновь неоднозначная реакция на результат. С одной стороны — не проиграли. С другой — терять очки с командами типа Дерби — ставить под угрозу престиж команды.

А делать этого ни в коем случае нельзя, учитывая сложившуюся вокруг клуба политическую ситуацию. Покупка клуба австралийским медиа-магнатом Рупертом Мёрдоком, казавшаяся делом решённым, внезапно обернулась громким скандалом. Вслед за громогласными протестами общественности своё негативное отношение к сделке выразили члены правительства и Парламента Англии. Смена власти в клубе если не отменяется, то уж точно откладывается на неопределённый срок.

Томас Мюре и пустота

На фоне всех этих событий из лазарета команды пришло тревожное известие. Райан Гиггз усугубил травму ноги, и выбыл как минимум на месяц. Это была потеря потерь — валлиец не просто закрывал всю левую бровку, но работал неутомимым мотором команды, разгоняющим её до невиданных высот. Теперь это тяжкое бремя легло на плечи Йеспера Блумквиста. И в первом же своём матче в новом качестве швед доказал, что Алекс Фергюсон знает толк в селекции и мотивации.

Йеспер принял участие во всех голевых атаках команды, исправно поднося снаряды Коулу-Йорку. А в финале отметился голом и сам, подведя черту под разгромом Эвертона.

И если у Блумквиста наступал самый выдающийся период во всей его карьере, Манчестер Юнайтед ожидали завершающие матчи первого круга и решающие бои за выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Сложившийся наконец дуэт форвардов Коул-Йорк внушал болельщикам и руководству клуба недюжинный оптимизм, а вот остальные аспекты игры скорее вызывали тревогу.

Слишком многое в игре манкунианцев зависело от случая, удачи и лихой бесшабашности нападения. Несмотря на то, что Яп Стам немного пообвыкся в новом клубе и перестал привозить умопомрачительные плюхи, надёжность защитных порядков Манчестера оставляла желать много лучшего.

При этом было очевидно, что красные дьяволы набрали неплохой ход. И как бы не сложились дальнейшие события, сдаваться на милость судьбы они не намерены.

Продолжение следует…

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