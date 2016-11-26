Трансферные слухи и сплетни...

Иско в «Барселону», Месси выбирает между туманным Альбионом или или Стад Дэ Францом, Мэнфис Дэпай в аренду на пол года в «Спартак» и много другое...

Российский спортивный источник под названием «Спорт-экспресс» и бывший тренер ФК «Спартак», Вячеслав Грозный не оставляют попыток реанимировать интерес к этому клубу. В этот раз всей редакции газеты и самому Вячеславу приснилось, что якобы полузащитник «Манчестер Юнайтед», может перебраться в московский клуб на правах аренды и они всячески пытаются в это поверить и заставить поверить в это других, любым способом, не желая осознавать того, что такие заявления, могут очень больно ударить по репутации, тех кто ей хотя с другой стороны, если бы все публичные и медийные люди следили, за тем что они говорят, жизнь была бы скучна. Например возьмем хозяина московского «Спартака». Леонид Федун, устал сидеть без внимания и через свои каналы сказал, распустил, что может продать свой клуб и переехать в Лондон. И ладно бы если просто сказал, но он оценил свой «Спартак», чуть ли не в пол миллиарда евро и попутно продолжая всех уверять, что у него полно предложений от разного рода покупателей. Мне интересно посмотреть на того идиота, который бы захотел купить «Спартак» да и еще за такие огромные деньги. Это может быть лишь человек без ума и который просто захотел выкинуть деньги на ветер. Одно дело когда китайцы покупают «Милан» Берлускони или «Интер» у которых имя бренд в Европе, а другое дело купить «ржавую и скрипучую телегу» и попытаться сделать из нее Феррари. Но оставим Федуна с его паранойей и шизофренией и перейдем к слухам о Дэпае. Менфис Депай, очень молодой и талантливый игрок и он никогда в жизни не будет губить свою карьеру, которая и так не идет в гору и которую нужно реанимировать, переходом в «Спартак». Он может остаться в Англии, перейти в «Шпоры», в стан «Мотобойцев» или «Ирисок», в «Ливерпуль» к Юргену Клоппу и с помощью специалистов которые там трудятся вывести свою карьеру на более новый уровень. Я больше чем уверен, что он даже не будет рассматривать предложение от «Спартака», так как ему не позволят агенты убить и так не шикарную карьеру и постараются найти любой другой вариант и лучше «Спартака». Так что заявления Вячеслава Грозного: « Депай может выиграть со «Спартаком» золотые медали, а потом вернуться в Англию», звучат как мысли психически больного человека, который далек от реальностей российского футбола.

Еще один возможный слух, это переход испанского хавбека Мадрида Иско, тоже можно считать из ряда вон сплетнями. Футбольный клуб из Мадрида не на столько глуп и не расчетлив, что станет продавать человека который приносит команде огромную пользу и является очень перспективным игроком, с огромным потенциалом и который может раскрыться еще на более высоком уровне под руководством великолепного и перспективного тренера Зидана. И дело тут вовсе эти две великие команды договорились не переманивать друг у друга игроков и мы все прекрасно помним, что в истории этих клубов находились игроки которые переходили из стана «сине-гранатовых» в стан к «бланкос», я не буду сейчас делать отсылку к временам Ракардо Саморы, Хосепа Самитьеры и Бернда Шустера, которые играли за «Каталонцев», а потов решили переехать в Мадрид, так как эти события и трансферы простой футбольный болельщик вряд ли вспомнит, если конечно он не является поклонником и одной из выше перечисленных команд. Просто вспомним переходы нашего времени, которые состоялись на последние 20-30 лет и тут есть о чем сказать. И первый человек о котором смогут все вспомнить это бывший капитан и «семерка» сборной Португалии Луиш Фигу. Который отыграв с 1995 по 2000 год в «Барселоне», надел «сливочную» футболку, проведя в стане Мадрида еще пять прекрасных и ярких лет. Но и у Мадрида тоже были «дезертиры» и сейчас стоит сказать про нынешнего тренера «Барсы» Луиса Энрике, который с 1991-1996, носил «сливочную» форму, а потом взял и поменял ее на полосатую сине-гранатовую. Еще одним аргументом, который встанет в опровержение слуха перехода Иско в «Барселону», это модель игры. Все в любители и ненавистники «Барселоны» знают тактику этой команды, так называемую тики-таку, которая получила огромную известность при Гвардиоле, когда тот руководил тренировочным процессом в стане Каталонцев. Иско при всей его универсальности, футболист больше прямолинейный и любит повозиться с мячом или пойти в дриблинг, он не подойдет «Барселоне» по своей игровой модели. Хотя футбол такая игра и такой вид спорта, что можно взять и поменять свою технику и футбольный менталитет и психологию под руководством того или иного тренера. Вообщем как говориться в народе: «Время покажет!» Откроется трансферное окно зимой и мы все с вами увидим и если не зимой, то летом уж точно...

Наконец настало время «десерта» и на «десерт» у нас великий и ужасный Лионель Месси. О трансфере этого футболиста в последнее время ходят просто космические слухи и не менее космические деньги в которых они фигурируют. Месси уже не один год отправляют в стан к «Парижанам», где шейхи готовы заплатить за игрока просто космические даже на нынешним меркам деньги, то в стан к новому рулевому «горожан» Гвардиоле, где владельцы клуба, те же самые шейхи тоже хотят переманить его к себе и попробовать создать пару гениальных форвардов Агуэро и Месси. Сам Месси говорил несколько раз, что собирается закончить карьеру на Родине в Аргентине и как тут понять чему верить, а чему нет. По моему мнению и у этого трансфера нет права на жизнь и сейчас я постараюсь рассказать почему. Лионель Месси это не только главная атакующая «машина» каталонцев, но и главная его звезда. Это человек который олицетворяет этот клуб на протяжении уже нескольких лет. Это не только главный голеадор команды, один из лучших бомбардиров Ла Лиги, он символ этой команды. Человек который как тореадор, который машет красной тряпкой перед «Мадридским быком» Роналду. Наличие такого игрока как Месси в «Барселоне», это еще огромный маркетинговый бонус. Миллионы людей смотрят игру «Барселоны», покупают футболки, шарфы, другу клубную атрибутику, как раз из-за Лео. Плюс наличие в Ла Лиге таких игроков как Роналду и Лео, это физитная карточка этой лиге, которая успешно продает свои права на показ чемпионата, кроме телевизионного холдинг «Матч», которые так увлеклись раскруткой и пиар кампанией нового телеканала, что забыли купить права на показ Ла Лиги и пытаются подсунуть сейчас в виду утешения никому не интересный Чемпионат Франции, в котором по большому счету смотреть не на что. Хорошо, что еще у них остались права на показ Английской примьер-лиги и кубка страны. Мне кажется, что Лионель Месси, никуда не уйдет из «Браселоны», по крайней мере если этот и произойдет, то этому будут готовы помешать тысячи функционеров. телевизионщиков, которые имею свой жирный кусок от пирога под названием «Барселона» и Ла Лига.