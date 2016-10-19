мнение о нашем гл.тренере,его перспективах в Спартаке

Массимо Каррера-тренер Спартака ,так быстро полюбившийся нам болельщикам.Каррера лично мне после срыва переговоров с Бердыевым показался вторым Эмери-честно говорю,но после игры с Краснодаром,мое мнение поменялось в обратную сторону.Массимо такой человек ,который жаждет побеждать всегда и везде,причем не просто побеждать ,а побеждать уверенно.Это его стимул,что-ли,если можно так сказать.Это тренер ,который хочет всегда совершенствовать игру своей команды,для него нет предела.Этому всему свидетельствует один любопытный момент(не помню точно в какой игре)когда весь тренерский штаб окружил игрока ,выходящего на замену.Все думали как усилить игру(Подчеркиваю ВСЕ!!!!)значит команде не все равно,значит у этой команды есть будущее.

Конечно,сейчас многие скажут,что это все ерунда ,ну что это ваше мнение вы имеете на него полное право