Судья убил «Спартак», но Федун остался верен себе

Самым скандальным матчем российской премьер-лиги в новом сезоне стала игра в Санкт-Петербурге между лидером чемпионата России московским «Спартаком» и местным «Зенитом».

Избирательное зрение судьи Иванова

В центре внимания оказался эпизод во втором тайме, в ходе которого защитник «Зенита» Доменико Кришито откровенно сфолил у своей штрафной на форварде красно-белых Квинси Промесе, повалив голландца на газон.

Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, где, к слову, Леонид Федун обучался в Высшем командном военном училище, не заметил нарушения на спартаковце. Беда в том, что тут же в ответной атаке «Зенит» забил третий мяч. А в завершение встречи Андрей Ещенко грубо сыграл неподалеку от штрафной, и Иванов на этот раз пенальти назначил. Бразилец Джулиано установил окончательный счет в матче 4:2 в пользу «Зенита».

Капитану «Спартака» стыдно за такой чемпионат

Еще не успел просвистеть свисток судьи Иванова об окончании матча, а в сети и по телевидению уже вовсю разбирали переломный эпизод с не назначенным штрафным ударом и тем, что судья не показал вторую желтую карточку Кришито. Сами же участники матча открыто недоумевали по поводу случившегося.

«Вся страна видела судейство, мне серьезные люди после игры написали, что удивляются, как мы забили два гола с таким судейством. Как решать эту проблему? Мне стыдно за такой чемпионат и не хочется даже комментировать», – сказал капитан «Спартака» Денис Глушаков.

Бывший игрок московского «Спартака», руководитель благотворительного фонда поддержки ветеранов и молодёжи красно-белых Сергей Шавло назвал случившееся беспределом: «О такой игре даже говорить не хочется. Это полный беспредел, который увидели все. А ведь кто-то радуется таким победам, когда творится такой беспредел на поле. Это происходит не в первый раз, очень жалко, что страдает команда».

Еще один ветеран «Спартака» Евгений Ловчев сравнил работу Сергей Иванова с первенством села: «Спартак» сам проиграл игру — вопросов нет. Но такие судьи не должны работать большие матчи. Это боящийся всего и трясущийся молодой человек, который очень хорошо знает, кто с кем играет. Уровень этого арбитра — матчи сёл Окулово, где я живу, и Карасиково. Так нельзя. Ты или личность, заслуживающая таких игр, или судишь так».

«Спартак» убивают не впервые

«Спартак» в этом году уже оказывался в центре судейского скандала. Произошло это в апреле, после матча в гостях с «Ростовом», в котором красно-белые уступили со счетом 0:2, а главным судьей встречи был Сергей Лапочкин. Ростовчане вышли после этой победы на первое место в турнирной таблице, а руководство «Спартака» официально заявило, что оба гола в матче забиты из положения вне игры.

Спартаковская позиция получила поддержку со стороны главы Российского футбольного союза Виталия Мутко, который заявил, что такого больше не будет в нашем футболе, РФС необходим «объективный результат».

Федун делает выводы в уме

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил: «Больше никаких комментариев по футболу не даю и становлюсь просто человеком, который будет финансировать и помогать «Спартаку».

Федун воздержался от комментариев весной, после игры в Ростове-на-Дону. После скандального матча в Санкт-Петербурге Леонид Арнольдович остался верен себя, отказавшись комментировать работу главного рефери матча: «Я не комментирую».

Несмотря на поражение, «Спартак» сохранил за собой лидерство в турнирной таблице премьер-лиги благодаря тому, что тот же «Ростов» дома обыграл чемпиона России ЦСКА (2:0).