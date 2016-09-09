«Спартак» Леонида Федуна в московском дерби сразится с «Локомотивом»

Игра «Спартак» – «Локомотив» станет центральной в программе 6-го тура российской Премьер-лиги.

Перевес на стороне «Спартака»

В российской истории взаимоотношений между «Спартаком» и «Локомотивом» перевес на стороне красно-белых. С 1992-го команды встречались между собой 54 раза: 23 победы «Спартака» и 19 побед «Локомотива», в 12 матчах команды не смогли выявить победителя.

Последняя победа спартаковцев в противостояния с «Локо» датируется 30 апреля этого года, когда красно-белые смогли выиграть в гостевом матче благодаря автоголу Яна Дюрицы и мячу, забитому Зе Луишем. Коллектив Леонида Федуна прервал неприятную для себя серию: «Спартак» до этого не мог выиграть у «Локомотива» с 2012 года. Тогда красно-белые победили с аналогичным счётом 2:0, отличились Марек Сухи и Артём Дзюба.

Смена рулевых

Совсем недавно у руля обеих команд встали новые тренеры. Леонид Федун доверил пост наставника «народной команды» итальянцу Массимо Каррере, а в «Локомотив» спустя много лет вернулся Юрий Сёмин, при котором комнада неоднократно выигрывала Кубок России и принимала участие в еврокубках. Оба тренера дебютировали в новых должностях с побед: «Спартак» обыграл 2:0 «Анжи», а «Локомотив» в гостях «Краснодар» 1:0. Противостояние тренерских идей привносит в этот матч особую перчинку.

Юрий Сёмин перед встрече с красно-белыми заявил, что у него есть понимание, как надо играть со «Спартаком», но футболистам свое мнение он скажет за день до игры», – рассказал Семин.

В свою очередь наставник красно-белых Массимо Каррера отметил, что определился с составом на дерби: «Утром в день матча, как обычно, найду необходимые слова для мотивации. В дерби побеждает тот, у кого больше желания. Главное значение имеет жажда победы».

Потери

Оба коллектива в преддверии ответственного матча понесли весьма ощутимые кадровые потери. У «Локомотива» Дмитрий Тарасов получил травму в матче сборных России и Турции и не сможет сыграть против «Спартака». По словам наставника «железнодорожников» Юрия Семина, футболист выбыл из строя на месяц, но при этом надеется на новобранца красно-бело-зеленых Игоря Денисова.

Важная часть ударной силы «Спартака» Квинси Промес в отборочном матче ЧМ-2018 за свою сборную Голландии против Швеции получил травму и был заменен за 12 минут до конца матча при счете 1:1.

«У Промеса мышечный спазм правого бедра. Решение о его участии в игре с «Локомотивом» будет приниматься медицинским штабом совместно с тренерским с учетом оценки риска возможного рецидива», – прокомментировал ситуацию с травмой Промеса глава медицинского департамента нашего «Спартака» Михаил Вартапетов.