Топ-3 самых интересных перехода в летнее трансферное окно в РФПЛ

До конца трансферного летного окна остается еще несколько дней и российские клубы могут приобрести тех игроков,которых желают получить и так же заработать на их продажи.

До конца трансферного летного окна остается еще несколько дней и российские клубы могут приобрести тех игроков,которых желают получить и так же заработать на их продажи. Блог»Все о российском футболе» представляет Топ-3 самых интересных трансфера в летнее трансферное окно.



3 место



Сумма трансфера : 0€ – свободный агент

Махачкалинский клуб 26 августа официально подписал контракт с французским полузащитником на 2 года. Сейчас сумма игрока всего 1 000 000 €, но лет 7-8 назад он был настолько потенциально талантлив, что ему прочили звание второго Криштиану Роналду. За плечами этого футболиста были такие клубы, как: ФК Бордо, Манчестер Юнайтед. Но не оправдав ожиданий Сэра Алекса Фергюсана, молодой полузащитник был отправлен во вторую команду Манчестера. После дубля Манчестера, игрок был продан в скромный Ньюкасл, где тоже не сумел себя показать. Теперь,после перехода в Анжи, игроку придется очень сильно постараться, чтобы зарекомендовать себя и вернуться в лигу ТОП-Уровня.



2 место





Сумма трансфера: 6.5 млн € – Из Ростова в Лацио.

17 августа было объявлено,что центральный полузащитник Ростова и сборной Анголы подписал четырехлетний контракт с римским Лацио. Стоит отметить, что при переходе в Ростов Баштуш стоил всего 250 000 €, а к моменту перехода в итальянский клуб его стоимость возрасла в 20 раз и стала 5 млн €. 3 года назад, когда Баштуш переходил из Петру Атлеко(Ангола) многие и не знали такого футболиста, но именно Ростов помог ему раскрыть свой талант и за 4 года сумел добиться величайшего прогресса до клуба Сериии А. Сам Баштош сказал, что навсегда запомнит своё выступление в России.



1 место



Сумма трансфера: 6 млн € – Из Краснодара в Фулхэм.

Рагнер Сигурдсон является основным игроком сборной Исландии,которой стала восхищаться вся Европа. После грандиозного ЕВРО все исландцы стали набирать популярность на трансферном рынке и стали переходить в лиги ТОП-УРОВНЯ. И экс-защитник Краснодара Рагнер Сигурдсон не исключение. Всю свою жизнь он мечтал играть в Англии, так как силовой футбол привычен для исландцев.И вот к этому игроку стали проявлять интерес: Лестер, Тотэнхэм, Ливерпуль,за который болеет вся его семья, но к большому удивлению он переходит в Фулхэм, который играет в Чемпионшипе(второй по значимости девизион в Англии).