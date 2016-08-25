Первые матчи сборной России под руководством Станислава Черчесова

11 августа на очередном заседании РФС было названо имя нового главного тренера сборной России по футболу. Первой проверкой Станислава Саламовича будут две товарищеские игры против сборной Ганы и Турции.

Станислав Саламович Черчесов возглавил сборную России по футболу: что теперь ждать от нашего футбола? Именно такой вопрос ставит большинство экспертов и фанатов. Сегодня мы попытаемся разобрать все минусы и плюсы нового главного тренера национальной команды.



Минусы:



1. Если мы посмотрим статистику команд, у руля которых находился Черчесов, то мы можем сказать, что его команды стремятся бежать в нападение. Но если делаешь акцент на одно, то тогда страдает что-то другое. Это может доказать статистика последнего сезона, когда Станислав Саламович возглавлял польскую Легию, когда команда за 37 матчей пропустила 32 мяча, забив при этом 70. Реализация моментов у команды была хорошей, но и пропускала в среднем по голу за матч. Мы все знаем, что оборона и нападение – это самые проблемные места в сборной России. Так что всем нам будет очень интересно понаблюдать, изменит ли тактику Черчесов или будет подбирать футболистов строго под позиции.



2. Что сулит обновление состава? 16 августа Станислав Саламович Черчесов назвал фамилии игроков, которые будут готовиться к двум товарищеским встречам против Турции и Ганы! Некоторых поразило отсутсвие некоторых основных игроков как: Лодыгин, Смольников, Щенников, Глушаков, Мамаев и Кокорин. Стоит отметить, что Сергей Игнашевич завершил выступление за сборную, и будет играть только за ЦСКА. С уходом одного из главных центральных защитников последних лет 10. И теперь стоит вопрос: кто составит пару Василию Березуцкому? Скорее всего за эти два матча Станислав Саламович попробует все пары центральных защитников и решит, кто займет место в основе. Так же Черчесов скорее всего опробует двух вратарей-новичков: Крицюка и Джанаева. Следую из вызванных, игроков мы можем предположить такой состав (схема 4-2-3-1): Акинфеев, Жирков, Березуцкий, Новосельцев, Кудряшов, Оздоев, Тарасов, Шатов, Самедов, Дзагоев, Дзюба. Может быть на данный момент это и есть основной состав сборной России.



Плюсы:



1. Дисциплина. Всем игрокам нашей сборной не хватало строгости в своих поступках. Они могли сделать, что хотели и когда хотели. Но мы все знаем истинный характер Станислава Черчесова и его строгость сыграла очень важную роль при выборе тренера сборной. Все помнят последний скандал с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в Монако. Когда Станислав Черчесов возглавил сборную, он сказал, что все игроки, которые будут вызываться в сборную, они должны заслужить это своею игрою. И на матчи против Турции и Ганы ни Кокорин, ни Мамаев не были вызваны. Случаев нарушения режима в сборной было замечено не мало, и все с большой надежной верим, что с приходом Черчесова этого вообще не будет.



2. Успешная карьера игрока. С 1987 года по 2002 год Станислав Саламович сумел выиграть 7 трофеев( 4 с московским Спартаком и 3 с австрийским Триполем). Всю свою карьеру игрока Черчесов провел на позиции вратаря. Очень редкий случай, когда вратари становятся главными тренерами. Опыт игрока, полученный за 22 года профессиональной карьеры, должен помочь всем возможным, для того, чтобы кардинально изменить сборную России и хорошо подготовив ее к домашнему Чемпионату Мира 2018 года. Именно мундиаль стоит главной задачей перед Черчесовым. Пожалуйста напишите свой отзыв в комментариях и поставьте оценку!Заранее спасибо!