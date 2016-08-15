Акинфееву нет альтернативы

Проблема вратарей в России

Предлагаю рассмотреть кандидатов на вратарскую позицию в сборную России. Ведь Станислав Черчесов обещал в ближайшем будущем назвать состав на товарищеские матчи.

Итак, номером один безусловно и похоже без альтернативно остаётся основной голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Игроку уже 30 лет, он является сложившимся футболистом, чьи плюсы и минусы уже давно известны. Игорь в начале карьеры подавал надежды стать топовым голкипером, но засидевшись в московском клубе, законсервировался на среднем европейском уровне. Акинфеев, можно так сказать стабильный вратарь, который практически всегда берёт своё, но иногда может и выручить, иногда сам себе забить, ошибиться в простой ситуации. Такое положение вещей не позволяет 30-летнему стражу ворот рассчитывать оказаться в топ-клубе, а средняя европейская команда никогда не заплатит за него требуемых денег, да и зарплату футболиста не потянет. Стоит отметить, что в ЦСКА Акинфееву альтернативы тоже нет. Его второй номер Чепчугов ну крайне слабоват и не имеет игровой практики, чтобы обрести уверенность. Судьба Чепчугова видится незавидной – просидеть всю жизнь на лавке или через пару лет оказаться в «Томи» или «Уфе».

Вторым номером сборной признано называть голкипера из питерского «Зенита» Юрия Лодыгина. Но у него мало шансов стать первым номером. Юра любит играть на публику, что часто его и подводит. Играет он конечно красиво и делает много отменных сейвов, но допускает и массу невынужденных ошибок. При таком вратаре нужна отличная атака, которая на один промах голкипера ответит двумя голами, а в России с нападающими тоже напряжёнка. Сменщик Лодыгина в «Зените» Михаил Кержаков не может претендовать на что-то серьёзное, даже в «Зените», не говоря уже о сборной.

В сборную несколько раз вызывался основной вратарь московского «Спартака» Артём Ребров. Ему уже 32 года, он отличается стабильной игрой, но вот на подвиги не готов. Своё взять может, а выручать в безнадёжной ситуации не будет, да и ошибки допускает тоже. Ребров никогда звёзд с неба не хватал и то что он оказался в «Спартаке» говорит только о кадровом голоде. Просидев много лет на лавке «Сатурна», оказался в ярославском «Шиннике», где наконец-то стал первым номером, хоть и в команде ФНЛ. Из «Шинника» перешёл в «Спартак», где стал первым среди равных ему конкурентов, только за счёт большей стабильности. Второй номер «Спартака» Сергей Песьяков к своим 27 годам из перспективного футболиста превратился в вечно запасного, который не может воспользоваться своим шансом стать первым. Бывший голкипер молодёжной сборной России так и не дорос до серьёзного уровня из-за массы грубейших ошибок.

Возможно самым перспективным вратарём, который может составить конкуренцию Акинфееву в сборной, является 25-летний голкипер «Краснодара» Станислав Крицук. Станислав имеет опыт зарубежных чемпионатов, португальские «Брага» и «Риу Аве», вполне надёжен, может выручать, но ему пока мало доверяют в сборной наверное в виду его малой известности в России. Но думается пока это основной кандидат, который может занять место стабильного сменщика Акинфеева, а в виду его возраста так и стать первым номером сборной.

В «Краснодаре» есть ещё один интересный вратарь – 28-летний Андрей Синицын. Парень показывает вполне адекватную игру, но с приходом Крицюка плотно сел на скамейку. Если Синицын сменит клуб и проявит себя, то может и войдёт в список кандидатов.

В московском «Локомотиве» есть ещё один голкипер, имеющий опыт игры за сборную России. Это наш новый соотечественник Гилерме. Ему 30-лет, какой-то выдающейся игрой он не отличается, в еврокубках себя ни чем не проявил. Зачем ему было вообще давать паспорт не понятно до сих пор. Гилерме ну ни чем не лучше Реброва. Сборной он если нужен, то как третий номер, не более. Второй номер «Локомотива» Илья Абаев когда-то показывал хорошую игру, но ему 35 лет и этим всё сказано.

В «Ростове» раскрылся опальный кипер московского «Спартака» Сослан Джанаев. Да сейчас он показывает вполне приемлемый уровень, но исключительно для чемпионата России. да и всё помнят как он не выручал «Спартак». Джанаеву нужно ещё больше проявить себя, чтобы претендовать на место в сборной, а ему ведь 29 лет, можно и не дождаться пенсии Акинфеева.

В пермском «Амкаре» есть очень интересный вратарь Александр Селихов. Парень очень перспективный, ему всего 22 года. Прошлый сезон он выдал отличный и даже обратил на себя внимание московских клубов. Селихов вполне может дорасти до сборной, но для этого он должен сменить клуб, на играющий в еврокубках и показать стабильную надёжную игру. Вторым номером в Перми значится Дмитрий Хомич. Когда-то он как и Селихов ходил в перспективных. Но сейчас в свои 31 он не имеет никаких перспектив.

Страж ворот «Урала» 26-летний Николай Заблотный крайне средний игрок, рассматривать его в сборную нет смысла.

В махачкалинском «Анжи» собралось сразу трое бывших перспективных вратарей. Беленов, играя за «Кубань» привлекал внимание московских клубов и тренерский штаб сборной, но так и не привлёк и оказался в «Анжи». Евгений Помазан тоже был перспективным, пытался, пробовал, но не получилось. Давид Юрченко как-то блеснул в «Мордовии», но не загорелся. Всем им под 30 лет и всех их затянуло вратарское болото российской действительности.

Коченков и Солосин из «Томи» находятся в том же болоте где и стражи ворот из «Анжи».

В Грозненском «Тереке» есть интересный вратарь Евгений Городов. Вполне надёжный и выручающий кипер. Но к своим 30 годам он так и не обратил на себя внимание и уже думается врятли обратит.

Герус и Фильцов из тульского «Арсенала» перспективами не блещут. Первый в силу возраста, второй по причине игровой практики.

В казанском «Рубине» есть надёжный Сергей Рыжиков, но в 35-лет сложно бороться за место в сборной, когда и в 30 это не получилось.

В «Крыльях советов» и «Оренбурге» на вратарской позиции играют иностранцы, а Шелия из «Уфы» пока мало кому известен.

Таким образом, Игорь Акинфеев со всеми своими ляпами и грехами как был так и останется первым номером сборной России и будем надеяться, что Станислав Крицюк сможет составить ему конкуренцию в обозримом будущем.

Фото: rfpl.org