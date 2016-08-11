Превью главного матча третьего тура Чемпионата России по футболу сезон 2016/17

Зенит – Ростов на Петровском. Встречаются две команды, которые сумели завоевать две медали в прошлом сезоне. И нас ожидает очень интересная игра на «Петровском»...

Юбилейный сезон Росгосстраха Чемпионата России по футболу по не многу начинает набирать обороты и нас ждут интереснейшие матчи впереди. Так же нас ждет много всего интересного за пределами арен. Многих болельщиков московского Спартака волнует вопрос: кто станет новым главным тренером? Этот же вопрос возникает у фанатов Локомотива и Ростова. Но скорее всего эти команды не успеют найти нового тренера до начала 3-го тура, и поэтому командами будет руководить исполняющие обязанности тренера. Но об этом чуть позже. Третий тур стартует 12 августа и закончится только лишь 15 августа.

Новый тур снова будет открывать питерский Зенит. В это раз его соперником будет Ростов. Этот матч нам сулит много интересного, так как прошлый сезон команды закончили на 2-ой и 3-ем местах соответственно. Питерцы к этой игре подходят в ужасном состоянии, не забив ни одного мяча за два матча. Многие ссылаются на проблемы в нападении из-за ухода бразильского форварда Халка. Но все же проблема заключается не в нем. С этого сезона командой руководит 71 летний румынский специалист Мирча Луческу. Мало россиян следит за Чемпионатом Украины и поэтому у всех складывается такое мнение. Румынец, который возглавлял донецкий Шахтер с 2004 года, весь акцент делает на игре в обороне. Все знают, что если делается приоритет на одного, то страдает всегда противоположное. Сейчас многие тренеры делают обратное. Они делают приоритет на нападение, потому что постоянная игра на чужой половине создаёт больший интерес со стороны зрителей и игра становится увлекательнее и интереснее. Но мы можем понять тренера Зенита, он специалист старой закалки 70-х годов, когда главной целью команд было не пропустить. Так же свою травму продолжает залечивать свою травму и не соможет помочь игре с южанами. Если мы знаем кто тренер в Зените, то в Ростове только исполняющий обязанности тренер. Команду на игру с питерцами будет выводить Дмитрий Кириченко, который входил в тренерский штаб Курбана Бердыева. Изначально была информация, что Бердыев покинет клуб только после ответного матча Ростова в Лиге Европы. Но конфликт между экс–тренером и губернатором Ростовской области не позволил доработать до этого момента. При Курбане Бикеевиче ростовчанам удалось заработать 4 очка из 6 возможных. В общем, нас ожидает матч двух непредсказуемых команд, который откроет второй тур Чемпионата 12 августа в 19:30мск.