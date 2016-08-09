Обзор 2-го тура Чемпионата России по футболу. Сезон 2016/17

Чемпионат России начинает набирать обороты. Уже сыгранно два тура, по которым мы еще не можем делать каких-то выводов, но все же. Расписание второго тура не несло нам интересных противостояний, но некоторые матчи сумели преподнести сенсацию.

Чемпионат России начинает набирать обороты. Уже сыгранно два тура, по которым мы еще не можем делать каких-то выводов, но все же. Расписание второго тура не несло нам интересных противостояний, но некоторые матчи сумели преподнести сенсацию. Первая из них – ничья Зенита в Уфе. Многие эксперты и болельщики ставили на питерскую команду, которая не сумела оправдать их. В отличие от первого тура, зенитовцам не пришлось бегать весь матч по влажному скользкому газону. Погода в столице Башкортостана была благоприятна для игры в футбол. Но, к сожалению, местная публика не сумела заполнить стадион даже на 60%. Сама игра началась под небольшим преимуществом хозяев. Именно уфимцы сумели первыми пробить в створ ворот. После череды атак хозяев, Зенит начал потихоньку перехватывать инициативу, впоследствии чего команда начала создавать опасные моменты один за другим. Но на завершающем этапе питерцам мешал вратарь сборной Грузии Георгий Шелия. Второй тайм команды начали очень агрессивно и поэтому все 5 желтых карточек, которые были показаны Виталием Мешковым и все они пришлись на вторую половину игры. Команды много бегали в атаку, создавая опасные моменты у ворот. Самым опасным стал удар Акселя Витселя, который умудрился угадить в штангу. Весь второй тайм бельгийский полузащитник бегал в атаку и сумел создать два опасных момента. На 76-ой минуте после подачи с правого фланга уфимцам удалось забить гол, который вскоре был отменен главным арбитром матча. Последние 10 минут команды катали мяч в центральной зоне и им не удавалось часто бегать в атаку. В итоге матч был завершен нулевой ничьей на табло. Питерский Зенит за два тура набирает 2 очка и занимает 10 место. В то же время уфимцы набрали своё первое очко в новом сезоне, но так и не забив ни одного гола в двух матчах. По итогам двух туров команда идет на 12 месте.

Также 6 августа прошла еще одна игра, в которой встречались тульский Арсенал и казанский Рубин. С самого начала игра перешла в руки хозяев и туляки имели много попыток, чтобы добраться до чужой штрафной, но защита казанцев сдерживала натиск соперника, но на 21-ой минуте благодаря двум сквозным передачам Игорь Шевченко открывает счет голов Арсенала в новом сезоне. Автором голевой передачи стал Лукаш Тесак, который обманный движением сумел обмануть Сергей Рыжикова и вовремя отдал пас на Шевченко, и тому стоило только не промахнуться по пустым воротам. После пропущенного гола казанцы пытались идти в атаку, но нападающим редко доводилась бить по воротам. Ближе к перерыву команды стали играть в вязкий и скучный футбол, и в итоге тульский Арсенал уходил на перерыв, введя в счете 1:0. Выходя на поле после перерыва, футболисты Рубина не стали с первых минут идти в атаку. Это могло сыграть неудачную шутку. На 48-ой минуте был назначен штрафной, после которого Кантемир Берханов попал в крестовину, после чего мяч покинул поле. В оставшееся время матча команды обменялись острыми атаками, но результатом они не завершились. По итогам тура Рубин терпит второе поражение подряд и находится в нижней части таблицы. Футбольный Клуб Арсенал забил открыл счет голам в сезоне и благодаря победе над Рубином со счетом 1:0 поднялся на 8 место.

Второй день тура начинался в Оренбурге, где местная команда Оренбург принимала действующего чемпиона ЦСКА. С самого старта игра перешла в руки гостей, и армейцы успели провести несколько опасных моментов, которые не сумели завершиться взятием ворот. Но хозяева не сидели весь матч в обороне, они также бегали на чужую половину поля и даже сумели создать опасный момент, в котором только благодаря усердиям Игоря Акинфеева мяч не пересёк линию ворот. Первый тайм окончился нулевой ничьёй и все ожидали вторую половину игры. Во время перерыва тренеры не стали делать замены и команды продолжили играть теми же составами. После перерыва провел несколько интересных атак, которые ничем не сумели завершиться. После паузы на водопой команды поменялись ролями и в атаки начали создавать москвичи и на 85-ой минуте после сброса мяча Понтусом Вернблумом на ногу Романа Емёременко, финский полузащитник ударом слета отправил мяч в нижнюю девятку. Хозяева пытались сравнять счет, но на страже ворот ЦСКА стоял непробиваемый в этом матче Игорь Акинфеев. Финальный свисток Александра Егорова зафиксировал победу армейцев со счетом 1:0. После двух туров москвичи занимают 6 место. Футболисты Оренбурга, не сумевшие забить ни одного мяча за два матча, находятся в зоне вылета на 16 строчке.

Сразу же по окончанию матча в Оренбурге, началась игра в Перми. На стадионе «Звезда» встречались Амкар и Анжи. С самого начала игра перешла в руки хозяевам и те создавали большое количество моментов, но логичного завершения атак футболистам не хватило. В этом матче футболисты Анжи показали анти-футбол, где защитники не уверенно стояли на ногах и много раз спотыкались на ровных местах. Из-за проблем в защите команда совершила много фолов вблизи своей штрафной. На 31-ой минуте благодаря ошибки Александра Жирова, Чума Анене ловко подработал мяч и отправил его в нижний дальний угол. В первом тайме больше опасных моментов не было и команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу пермяков. После перерыва ничего не поменялась, и игра продолжала проходить под лидерством Амкара. На 64-ой минуте Александр Жиров схватил соперника за футболку в свой штрафной площади и главный арбитр матча Владислав Безбородов указал на одиннадцатиметровую отметку. Александр Беленов угадал направление удара и не позволил Фегору Огунде забить свой мяч. Но Александр Беленов все же пропустил свой второй мяч от Николая Зайцева. В итоге матч был завершен победой Амкара со счетом 2:0. Этот результат является полностью закономерен, и игра Анжи разочаровала всех болельщиков клуба.

Второй соревновательный день завершался игрой Локомотив – Томь. До начала встречи все хором говорили, что железнодорожники должны одержать для себя легкую победу. Но все произошло совершенно иначе. В самом начале встречи хозяевам удалось провести быструю контратаку, которую футболисты Томи сумели прервать только фолом в своей штрафной площади. К мячу подошел Петр Шкулетич и реализовал одиннадцатиметровый удар. После этого железнодорожники продолжали давить и создавали несколько острых моментов. Спустя двадцать минут Давид Яблонский повторный сфолил в свой штрафной и к мячу подошел Александр Самедов, который играл юбилейный двухсотый матч за железнодорожников. И капитан москвичей не промахнулся и сделал счет 2:0. Именно с таким счетом команды закончили первый тайм и отправились в раздевалку. После перерыва игра стала равной, но только до 73-ей минуты. В это время поле покинул главный разгоняющий всех атак Алан Касаев. И после его замены игра полностью поменялась. Спустя 3 минуты футболистам Томи удается провести атаку, которая завершилась забитым мячом. Гол за северян забил Эрик Бикфали. После этого игра перешла в их руки и за 5 минут до конца основного времени матча Анте Пульич с середины поля навешивает в чужую штрафную, где Сергей Самодин пробил в защитника и после чего мяч лег на ногу Алексею Пугину, который ударом слету отправил мяч в правый нижний угол. В оставшееся время команды не сумели забить мячи, и свисток Сергея Иванова зафиксировал счет на табло 2:2. После мятча тренеры команд единогласно сказали, что побеждать в этом матче должен был Локомотив. Но стоит отметить характер футболистов Томи, которые за 15 минут до конца матча сумели отыграть два мяча. После этой игры футболисты Локомотива набирают 2 очка и занимают 9 место в лиге. ФК Томь набирает первое очко в этом сезоне и занимает 14 место в лиге.

В завершающий день второго тура были сыграны две игры, одной из которых на «Открытие-Арена», в котором встречались хозяева поля московский Спартак и самарские Крылья Советов. Самое начало игры команды играли в равный футбол, но после 10-ой минуты москвичи взяли игру в свои руки и стали бегать в атаку. Футболисты создали большое количество голевых моментов у ворот самарской команды, но Георгий Лория хорошо повел этот матч и не позволил москвичам забить в первом тайме. Самый большой натиск ворот спартаковцы организовали с 25-ой по 35-ую минуту. Но уходя на перерыв, счет на табло был 0:0. Многие болельщики были не довольны, что футболисты их любимой команды попросту транжирят моменты у чужих ворот и ни как не могут организовать одну голевую атаку. Такую атаку болельщики увидели на 71-ой минуте, когда Андрей Ещенко замкнул навес головой и отправил мяч в верхнюю девятку. После этого москвичи могли еще раз огорчить грузинского вратаря, но новичок Лукас Фернандо с 30 метров попал в перекладину. Сразу после этого самарцы организовали атаку, которая так же завершилась ударом в перекладину, но только уже с 10 метров. В результате команды так и закончили матч со счетом 1:0. Стоит отметить, что Спартак на этот матч выводил исполняющий обязанности на два матча главного тренере Массимо Каррера. Самарские Крылья Советов не смогли набрать даже одно очко и занимают предпоследнюю строчку. Московский Спартак набирает 6 очков за две игры и делит первое место с Краснодаром.

Сам Краснодар проводил свою игру против грозненского Терека. Игра была скучная со стороны Терека, ведь грозненцы не сумели создать по-настоящему опасный момент, который мог закончиться голом. Совсем противоположное мы можем сказать о игре быков. Если мы рассматриваем первый гол Краснодара, то конечно в нем полностью виноваты защитники. Именно они сфолили вблизи своей штрафной и именно рикошет произошел от одного из центральных защитников. Также мы можем обвинять защитников Терека во всех остальных голах. Именно отвратительная игра защиты грозненцов стала причиной такого разгромного поражения. Но критикую защиту одной команды, мы не можем не похвалить защиту противоположной команды. Особенно Федора Смолова и Павла Мамаева. Каждый из них заработал по 2 очка по системе гол+пас. В общем мы можем сказать, что Краснодар заслужил эти три очка на домашнем поле. По итогам двух туров Краснодар набрал 6 очков делит первое место со Спартаком, а Терек, победивший в первом матче, набрал 3 очка и находится на 7 строчке.

Турнирная таблица по итогам 2-х туров:

1. Краснодар 6 очков

2. Спартак 6 очков

3. Урал 4 очка

4. Ростов 4 очка

5. Амкар 4 очка

6. ЦСКА 4 очка

7. Терек 3 очка

8. Арсенал Тула 3 очка

9. Локомотив 2 очка

10. Зенит 2 очка

11. Рубин 1 очко

12. Уфа 1 очко

13. Анжи 1 очко

14. Томь 1 очко

15. Крылья Советов 0 очков

16. Оренбург 0 очков