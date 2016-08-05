Превью 2-го тура чемпионата России-2016/17

Подробный отчет предстоящих игр второго тура РФПЛ-2016/17 в блоге «Все о российском футболе».

Не успели мы отойти от того, что московский «Спартак» является лидером чемпионата России после первого тура, уже приближается второй. В ближайших матчах нет каких-то противостояний с вывеской «Супер». Этот тур нам поможет понять две очень важные вещи. Одна, из них – сможет ли «Спартак» по-настоящему претендовать на медали или даже на чемпионство в этом сезоне? В этом туре москвичам предстоит сыграть свой второй домашний матч против самарских «Крыльев Советов». Команда из Самары уже сильнее, в отличие от тульского «Арсенала». Франк Веркаутерен сумел сплотить своих футболистов и хорошо поработал на трансферном рынке, приобретя несколько новичков в это межсезонье. Последний матч самарской команды против грозненского «Терека» показал, что команда только начинает набирать свою оптимальную форму. Что касается «Спартака», то ему не нужно сбавлять обороты, если они хотят претендовать на что-то серьезное. Так же стоит отметить, что москвичам придется сыграть с самарцами через несколько дней после игры в еврокубке. Игра «Спартак» – «Крылья Советов» состоится 8 августа на стадионе «Открытие-Арена» в 19:30 (мск).

Но второй тур начинается на два дня раньше игрой «Уфа» – «Зенит». Клуб из одноименного города проводил свой первый матч против «Урала». Эта игра показала, что уфимцы имеют серьезные проблемы в защите. Все два гола, которые забил «Урал», были забиты из-за того, что защитники не опекали нападающих, которые стоили совсем одни и им никто не мешал нанести удар по воротам. В нападении дела у «Уфы» обстоят чуть лучше. Вячеслав Кротов и Силвестр Игбун создали несколько опасных моментов, которые едва не завершились голом. Будующий соперник «Уфы» питерский «Зенит» готов показать, что уход Халка никак не помешает им бороться за титул. И питерская команда начала это доказывать в игре против московского «Локомотива». Но, к сожалению, реализация моментов стала плохой. Нанеся 18 ударов по воротам соперника, из них всего два прилетели в створ. Но в игре с железнодорожниками не приняли участие несколько новичков команды и основной нападающий Артем Дзюба. Ко второй игре уже все футболисты смогут принять участие и только после нее все смогут понять: на что может претендовать «Зенит» в этом сезоне? Игра в Уфе состоится 6 августа на стадионе «Нефтяник» в 17:00 (мск).

В этот же день состоится еще день матч: «Арсенал» – «Рубин». В самом начале статьи я писал про две важные вещи тура. Так вот вторая из них связана с «Рубином». В первом туре казанцы играли домашнюю игру против пермского «Амкара». Игра была равная до тех пор, пока не случилось удаление. Благодаря неравным составам мы смогли увидеть, что в защите дела обстоят хорошо. Но удаление атакующего полузащитника не давало часто бегать на чужую половину поля. В этой игре все ожидают увидеть настоящую силу «Рубина». Но у команды есть два травмированных игрока и дисквалификация Максима Канунникова. Противником казанской команды является тульский «Арсенал», который на данный момент занимает последнее место. Клубу из Тулы пришлось очень тяжело в игре против «Спартака». Пропустив уже в самом начале, игра пошла в одну сторону. Ко второму туру команда подходит с серьезным намерением покинуть последнюю строчку и показать, что она вернулись не на один сезон. Матч пройдет 6 августа в 19:30 (мск).

Следующий матч тура – «Оренбург» – ЦСКА. Клуб из Оренбурга неплохо показал себя в дебютном матче РФПЛ против «Ростова». На протяжении всего матча футболисты из одноименного города держались очень хорошо. Обидно пропущенный гол на 85-ой минуте не позволил заработать первое очко. Спустя две минуты после пропущенного мяча, вторую желтую получил Владимир Полуяхтов. Потеря флангового защитника – единственная проблема перед игрой с армейцами. В отличии от своих соперников, у москвичей нет проблем с составом. Александр Цауня начал тренироваться в основной группе, но в состав пока еще не попадает, после сделанной в начале июля операции. Сами армейцы сенсационно сыграли вничью с махачкалинским «Анжи». На протяжении всего матча футболисты ЦСКА создали всего два голевых момента из 17 ударов. Перед второй игрой обе команды настроены решительно, но преимущество в матче отдают действующему чемпиону России. Игра состоится 7 августа в 16:00 (мск) на стадионе «Газовик».

«Амкар» – «Анжи» – следующая игра тура. Игра двух команд, набравших по 1 очку в первом туре. Клуб из Перми часто бил по воротам «Рубина», но забить так и не удалось. Больше половины времени пермяки играли в большинстве, благодаря чему они и доминировали, больший отрезок времени. Перед игрой с «Анжи», у «Амкара» в лазарете находятся Иван Черенчиков и Станислав Прокофьев. Ситуация с травмами в «Анжи» гораздо серьезнее. По причине травм на поле не могут выйти: Иван Маевский, Джонатан Менса, Сергей Кареткин, Лоренцо Эбесилио, Батраз Хадарцев, Тамирлан Джамалутдинов, Илья Максимов и Мохаммед Рабиу. Большинство игроков, которые залечивают свои раны, являются игроками стартовых составов в обеих командах. Игры таких команд, как «Амкар» и «Анжи», очень редко получаются результативными и заканчиваются со счетом 0:0 или 1:1. Точный счет игры вы сможете узнать 7 августа, включив телевизор, или, придя на стадион в 16:30 (мск).

Следующая игра в туре – «Локомотив» – «Томь». Два разных по уровню клуба. Томская команда встречалась с Краснодаром, равным по силе с «Локомотивом». В игре против быков игроки не сумели создать даже одного голевого момента. Главной причиной поражения северян стала плохая игра всей команды. Плохая сыгранность игроков, неправильная тренерская политика – основные проблемы «Томи». Валерий Петраков пытается экспериментировать с составом, но долгие опыты могут отрицательно сказаться на игре. Соперник «Томи» – «Локомотив» – показал очень вялую игру в игре с «Зенитом». Все игроки ссылались на плохую погоду, но зенитовцам это не мешало бегать по всему полю и создавать голевые моменты. Настоящую «Томь» и «Локомотив» все смогут увидеть 7 августа в 19:00 (мск) на стадионе «Локомотив».

Пришло время для «Ростова» и «Урала». Серебреный призер чемпионата России прошлого сезона начал с победы над новичком Премьер-лиги «Оренбургом». Всю игру команды демонстрировали равный футбол, но один момент решает все. Именно это выражение можно применить к этому матчу. Потому что именно нарушение Владимира Полуяхтова возле своей штрафной площадки помогло ростовчанам забить единственный в матче гол. «Урал», как и «Ростов», тоже сумел заработать свои первые три очка в чемпионате России, обыграв «Уфу». Игра проходила при небольшом преимуществе уральцев. Все свои атаки команда из Екатеринбурга проводит однообразно. Каждая атака «Урала» начинается так: перехват на своей половине поля, за которым идет попытка быстрой контратаки, далее забег по правому краю до штрафной площади, после чего идет передача в центр штрафной площадке и нападающий со всей силы простреливает вратаря. Если «Ростову» удастся укрепить фланговых защитников или не терять мяч на чужой половине, то у «Урала» возникнут серьезные проблемы в атакующей линии. Игра «Ростов» – «Урал» состоится 7 августа в 21:30 (мск) на стадионе «Олимп-2».

Завершать тур будет матч «Краснодар» – «Терек». «Краснодар», занимающий на данный момент второе место в лиге, готов перейти на первое и оставаться там длительное время. Именно так прокомментировал игру быков главный тренер команды Олег Кононов. Игра прошла в одну сторону. Полное доминирование одной команды свидетельствует о крупном счете. Самыми активными игроками стали Федор Смолов и Ари. Бразилец сумел набрать три очка по системе гол+пас. Грозненский «Терек» провел убедительный матч против самарских »Крыльев Советов». Грозненцы могли забить гораздо больше мячей, но реализация не впечатлила. Самым активным в составе «Терека» стал Георге Грозав, который создал большое количество опасных моментов и именно на его счету победный гол в ворота «Крыльев». Игру за шесть очков вы сможете увидеть 8 августа в 19:30 (мск) на стадионе «Кубань».

Вот такой предстоит второй тур Чемпионата России. Стоит отметить, что игры «Спартака» и «Краснодара» пройдут в понедельник, потому что эти два клуба приняли участие в квалификации Лиги Европы. Смотрите и болейте российским футболом!