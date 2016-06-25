Наука футбола: как победить на Евро

Собрать команду для участия в одном из главных футбольных первенств планеты — задача не из легких. Тем более, когда от игроков требуют защитить честь целой страны. А что если бы футбольные менеджеры вооружились новейшими достижениями нейронауки?

В своей статье для журнала «Conversation» профессор Мортен Крингельбах из Оксфорда совместно с Предрагом Петровичем и Торбьорном Вестбергом из Каролинского института в Стокгольме демонстрируют, что применять научный подход к самому популярному виду спорта можно и нужно.

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Исследования показывают, что у футбольных звезд, подобных Андресу Иньесте, когнитивные способности развиты лучше, чем у среднестатистических игроков.

Серьезные исследования футбола ведутся уже не первый год. Еще в 2012 году группа под руководством Торбьорна Вестберга показала, что простые нейрологические тесты помогают предсказать, как много голов забьют футболисты, как много они сделают передач и, в целом, насколько хорошо себя покажут.

Как правило, футбольные способности выявляют в раннем возрасте. Например, в Великобритании молодые игроки получают свой первый полноценный контракт в 16 лет. Однако к 21 году 75% из них отсеиваются.

Отбор производят в первую очередь на основе физических навыков. Но успешным игрокам необходимо не только быстро бегать, но и обрабатывать огромный объем информации за доли секунды, не обращая внимания на физические нагрузки. В разгаре матча игроку нужно отсеять второстепенные факторы, адаптироваться к динамическому окружению и принять решение. Кроме того, от спортсменов также ожидают творчества и слаженной командной работы.

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Поэтому вызывает беспокойство ситуация, в которой основное внимание уделяется физическим характеристикам. Такие мастера, как Хави, играющий за катарский клуб «Аль-Садд», и его соотечественник, полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, оба имеющие невысокий рост и компактное телосложение, оказываются в тени более физически развитых атлетов. Но футбольными гениями Хави и Иньесту делают именно их выдающиеся умственные способности.

Когнитивные навыки, необходимые полевому игроку, иногда называют «футбольный ум». Согласно традиционной точке зрения, измерить этот показатель невозможно. Но в последние годы когнитивные психологи разработали методы для измерения способностей, которые современные психологи объединяют под термином «исполнительные функции». Это набор сложных мозговых процессов, ответственных за планирование действий и изменение реакций в зависимости от контекста, особенно в нестандартных ситуациях.

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В недавней серии исследований психологи протестировали несколько сотен профессиональных игроков, а затем сравнили данные с показателями новичков и людей, не занимающихся спортом. Такая нейропсихологическая оценка подразумевает прохождение тестов, позволяющих ответить на целый спектр вопросов: как человек справляется с логическими задачами, управляет вниманием, блокирует нежелательные импульсы, показывает когнитивную гибкость, использует обратную связь и так далее. Этот комплексный подход известен как система Делиса-Каплан.

Результаты исследований показали, что исполнительные функции неразрывно связаны с игровым интеллектом. Оценки первоклассных игроков намного превосходят результаты любителей. Более того, Торбьорну Вестбергу и его коллегам удалось в своей работе предсказать количество голов, которые игрок забил или в оформлении которых принял участие. Прогноз сохранил силу даже через два года. При этом Хави и Андрес Иньеста оставили позади всех остальных участников исследования.

Конечно, исход футбольного матча решает не столько индивидуальное мастерство, сколько командная игра. В зависимости от позиции на поле у игроков формируется разный психологический профиль. Так, полузащитнику необходимо постоянно держать в уме позиции всех игроков на протяжении матча. Задача бомбардира — принять сверхбыстрое решение перед воротами соперника. Защитникам, в свою очередь, не приходится постоянно думать о взаимном расположении игроков, зато им требуется быть высококлассными предсказателями, чтобы прерывать пасы и нарушать планы нападающих. В теории, исполнительные функции полузащитника должны быть развиты лучше, чем у других футболистов, что и показали результаты Вестберга и Крингельбаха.

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Тесты по системе Делиса-Каплан позволяют создать хорошее представление о навыках отдельных игроков, но сотрудничество в рамках команды при этом остается в тени. Талантливые футбольные менеджеры собирают команду как головоломку. Они следят за тем, чтобы умения игроков дополняли друг друга. В качестве примера таких удачно скомпонованных коллективов можно привести сборную Дании, триумфатора Евро-1992, или сборную Греции, победившую на первенстве Европы в 2004.

В будущем наука о мозге может дополнить интуитивный подход к созданию успешных команд. К услугам психологов и нейрологов станут обращаться, чтобы обнаружить футбольный талант на ранней стадии и отбирать профессиональных кандидатов для пополнения команды. Вестберг, Петрович и Крингельбах считают, что футболистам следует добровольно проходить тесты и определять собственный нейропсихологический профиль. Точные методы в футбольном менеджменте могли бы сделать поединки более зрелищными, а болельщиков – менее сердитыми.

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Фото: telegraph.co.uk, styleequation.com, breezedevelopment.co.uk,i.eurosport.com