Что там, в 2018?

Все боятся, что к 2018 так и не появятся молодые игроки для сборной. В своем блоге Ваш покорный слуга решил заглянуть на 3 года вперед

Не став изобретать машину времени, а просто сравнив тех, кто 3 года назад ходил в перспективных и чего добился на данный момент. Для этого было решено сравнить номинантов премии "Первая пятерка" 2013 и 2015. Номинанты 2013. Номинанты 2015. 1. н. Базелюк (ЦСКА) 1. п. Ал. Миранчук ("Локомотив") 2. п. Ал. Миранчук ("Локомотив") 2. п. Зобнин ("Динамо") 3. п. Соломатин ("Динамо") 3. з. Морозов ("Динамо") 4. п. Соловьев ("Динамо", "Зенит") 4. н. Давыдов (" Спартак") 5. н. Сердеров ("Анжи") 5. п. Ташаев ("Динамо") Начнем с 5 места, а дальше - выше. Ташаева, играющего сейчас в "Динамо", в большей степени, по причине новой трансферной политики клуба, а не по большому прогрессу, можно сравнить с Соломатиным. Соловьев здесь не уместен, так как играл лучше и ушел в итоге в "Зенит". В чем схож? В стараниях на поле и нехватки удачи, чтобы реализовать талант в должной мере. Через 3 года? Сейчас Соломатин, пройдя две аренды, в глубоком запасе динамовцев. Что делать Ташаеву? Не уходить из клуба, ведь сейчас ситуация позволяет играть. А нам всем надеяться, что Александр не повторит ошибок карьеры Соломатина. Давыдов явно схож с Базелюком. В чем? В количестве комплиментов в свой адрес. Ведь помнится как хвалили Костю. Та же история с Денисом. Через 3 года Базелюк провел никудышную аренду в "Торпедо", не подошел "Кубани" и этот сезон играет в ФНЛ. Что делать Давыдову? Пробовать аренду, ведь шансов играть за "Спартак" мало. В любом случае, нужно пробовать себя и проявлять талант. Морозова можно сравнить разве что с Щенниковым. Вариантов не много. В чем? Сходу заиграл за родной клуб. Через 3 года Жора все в ЦСКА, да играет реже и в сборную не вызывается. Что делать Морозову? Продолжать прогрессировать, может быть получится лучше, чем у защитника армейцев. Зобнина по позиции сравниваем с Оздоевым. В чем схож? Уверенная игра и большие перспективы. Через 3 года Магомед хорош в игре и близок к сборной. Что делать Зобнину? Быть уверенным в себе, благо, эта уверенность закрепляется хорошей игрой. Алексей Миранчук. Самый интересный кандидат, которого сравним сегодня с самим собой 2-3-х летней давности. Тогда совсем юный Алексей был вторым в номинации, сейчас уже первый, скоро увидим его в списках лучших игроков чемпионата. По крайней мере, надеемся. Мы все ждем, что перечисленные в этом блоге игроки будут соответствовать уровню нашей сборной и выйдут защищать честь страны на родном чемпионате. Как говорится, поживем-увидим.

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