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Неблу
Главные новости
19:25
Видео
Глава «Зенита» показал оскорбительный жест в адрес «Спартака»
10
19:09
Ванда в подробностях рассказала о первом сексе с Икарди – он состоялся, когда Нара была замужем за Макси Лопесом
9
18:43
Стало известно, что говорил Левандовски Винисиусу перед пенальти в Эль Класико
18:24
Турция депортировала игрока «Антальяспора» за празднование гола с поддержкой Израиля
1
18:01
Галицкий назвал условие, при котором Ахметов играл бы в «Барселоне»
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Все новости
20:04
В Госдуме оценили наличие 11 бразильцев в «Зените»
19:54
Каррера оценил перспективы Семака как главного тренера сборной Бразилии
19:41
Фото
Онана опоздал на матч Кубка Африки
19:21
Спартаковцу Мелешину предложили зарубежный вариант, но он хочет в «Факел»
4
17:52
«Челси» может арендовать Бензема или Фирмино
2
17:44
Фото
«Зенит» назвал соперников на январь
17:37
Стал известен бюджет «Спартака-2» на 2024 год
4
17:33
Мостового пригласили на стажировку в Киргизию
5
17:23
Обращение Ахметова к фанатам «Краснодара» после трансфера в «Зенит»
9
17:17
Подробности трансфера Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош»
1
16:53
Дьяков предостерег российских игроков от перехода в «Зенит»
6
16:43
Ахметов перечислил причины трансфера в «Зенит»
5
16:33
Мюллер назвал лучшего форварда в мире – это не Холанд и не Мбаппе
4
16:21
Фото
Фанаты «Лацио» поддержали Эрикссона, которому осталось жить не больше года
16:08
Ахметов прокомментировал трансфер в «Зенит»: «Так предписано судьбой»
5
16:04
76-летний Адвокат нашел новую работу
6
15:56
Рахимов ответил, станет ли он чемпионом РПЛ
1
15:49
Тихонов объяснил, почему не пригласил Аленичева и Титова в свой штаб в «Енисее»
15:43
Лещук объяснил, почему проводит отпуск в США, а не в России
3
15:37
Моуринью после поражения от «Милана» сказал игрокам «Ромы», что готов уйти
1
15:29
Артур объяснил, почему согласился перейти в «Зенит»
1
15:22
Агент: «Цель Роналдо – чемпионство с «Ростовом»
3
15:15
Сын Марадоны заявил, что его отца убили
1
15:07
Ивелин Попов охарактеризовал новичка «Ростова» Роналдо
14:58
Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, при каком условии пойдет работать в РПЛ или Первую лигу
14:48
Отец Кузяева объяснил результативность Далера в последних матчах
14:36
Мостовой назвал игрока, который мог стать преемником Промеса в «Спартаке»
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Израильского игрока задержали за жест в поддержку Израиля
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Неблу
#22 | Вратарь
Имя
Адилсон
Фамилия
Сиприану
Состав
Удаленные игроки
Родной город
Луанда
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
16 декабря 1993 (30 лет)
Рост
183
Статистика
Россия
Казахстан
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