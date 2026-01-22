Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. PARI Первая лига
Команды
Уфа
Артём Иванов
Трансферы
€ 200 тыс
Артём Иванов - трансферы
Уфа
11 мая 2005 (20)
#69 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
22.01.26 / 30.06.27
Сибирь
Уфа
Свободный агент
