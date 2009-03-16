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    Вальтер Лопес - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Вальтер
    Фамилия Лопес
    Команда Серро Портеньо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 октября 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2009 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    16.05.2009 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    09.05.2009 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    02.05.2009 87' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Вест Хэм (Лондон)
    25.04.2009 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:1 Челси (Лондон)
    18.04.2009 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Вест Хэм (Лондон)
    11.04.2009 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    04.04.2009 90' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:0 Сандерленд (Сандерленд)
    21.03.2009 79' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Вест Хэм (Лондон)
    16.03.2009 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    04.03.2009 88' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Вест Хэм (Лондон)
    01.03.2009 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    31.01.2009 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:0 Вест Хэм (Лондон)
    08.11.2008 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:3 Эвертон (Ливерпуль)
    01.11.2008 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Вест Хэм (Лондон)
    29.10.2008 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Вест Хэм (Лондон)
    26.10.2008 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:2 Арсенал (Лондон)
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