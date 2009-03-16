Вальтер Лопес - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Вальтер
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Серро Портеньо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Вальтер
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Серро Портеньо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2009
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|16.05.2009
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)
|09.05.2009
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|02.05.2009
|87' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|25.04.2009
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Челси (Лондон)
|18.04.2009
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Вест Хэм (Лондон)
|11.04.2009
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|04.04.2009
|90' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|21.03.2009
|79' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Вест Хэм (Лондон)
|16.03.2009
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.03.2009
|88' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Вест Хэм (Лондон)
|01.03.2009
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|31.01.2009
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Вест Хэм (Лондон)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.11.2008
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Вест Хэм (Лондон)
|29.10.2008
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Вест Хэм (Лондон)
|26.10.2008
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)