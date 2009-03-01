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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 01 марта 2009
Вест Хэм
01.03.2009, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
71'
Д. Коллисон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
ГОЛ! 1:0!
Д. Коллисон
Желтая карточка
В. Компани
Замена
Элано
️️️️
К. Беллами
Желтая карточка
Р. Ковач
Замена
С. Нсереко
️️️️
В. Бехрами
16'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
М. Ричардс
Желтая карточка
С. Паркер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
10
Джек Коллисон
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
85
Валон Бехрами
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
4
Венсан Компани
ЛП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
70
Робиньо
ПП
7
Стивен Айрленд
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
8
Элано
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
5
Томкинс
4
Апсон
2
Нилл
10
Коллисон
8
Паркер
15
Ковач
85
Бехрами
10
Ди Микеле
24
Коул
4-4-2
24
Гивен
4
Ричардс
22
Данн
5
Онуоха
3
Бридж
70
Робиньо
5
Сабалета
34
Де Йонг
4
Компани
39
Беллами
7
Айрленд
85
Бехрами
0
Нсереко
0
Нсереко
85
Бехрами
39
Беллами
8
Элано
8
Элано
39
Беллами
4
Ричардс
10
Кайседо
10
Кайседо
4
Ричардс
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:25 (прямая)
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