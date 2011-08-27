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    Иньяки Гоитиа - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Иньяки
    Фамилия Гоитиа
    Команда Мирандес
    Состав Основной
    Родной город Португалете
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 марта 1982 (41 год)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2011 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:2 Бетис (Севилья)
    10.12.2011 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    04.12.2011 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Бетис (Севилья)
    15.10.2011 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:1 Бетис (Севилья)
    02.10.2011 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Леванте (Валенсия)
    26.09.2011 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Бетис (Севилья)
    22.09.2011 71' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Сарагоса (Сарагоса)
    18.09.2011 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:3 Бетис (Севилья)
    11.09.2011 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    27.08.2011 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:1 Бетис (Севилья)
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