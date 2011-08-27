Иньяки Гоитиа - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Иньяки
|Фамилия
|Гоитиа
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Португалете
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 1982 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Имя
|Иньяки
|Фамилия
|Гоитиа
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Португалете
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 марта 1982 (41 год)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2011
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|10.12.2011
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|04.12.2011
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|15.10.2011
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Бетис (Севилья)
|02.10.2011
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|26.09.2011
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|22.09.2011
|71' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Сарагоса (Сарагоса)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|11.09.2011
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|27.08.2011
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:1
|Бетис (Севилья)