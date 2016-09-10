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Велигтон
Статистика
Велигтон - статистика
Завершил карьеру
26 августа 1979 (47), Фернандополис
#3 | Защитник
186 см | 71 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 2
10.09.2016
Вильярреал
1' - 90'
39'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 1
19.08.2016
Осасуна
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