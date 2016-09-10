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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вильярреал
Малага - Вильярреал: обзор матча 10 сентября 2016
Малага
10.09.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 3 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
33'
Х. Коста
44'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вильярреал
85'
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Бруно
75'
Замена
Д. Черышев
️️️️
С. Кастильехо
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ресио
69'
Желтая карточка
Ресио
66'
65'
Замена
Джонатан
️️️️
Р. Борре
47'
Желтая карточка
Х. Коста
Замена
Кеко
️️️️
С. Рамирес
45'
Замена
Хуанпи
️️️️
П. Форнальс
45'
44'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сансоне
40'
Пенальти не реализован!
Бруно
Желтая карточка
Велигтон
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
Х. Коста
Пас отдал
Р. Борре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Пабло Форнальс
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Бруно
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Малага
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Джонатан
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
4-3-1-2
13
Камени
3
Льоренте
16
Росалес
3
Велигтон
23
Торрес
4
Камачо
36
Ресио
8
Форнальс
24
Джони
19
Шарлес
19
Рамирес
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
37
Мусаккио
24
Коста
21
Бруно
21
Сориано
14
Тригерос
70
Кастильехо
11
Сансоне
19
Борре
36
Ресио
5
Кастро
5
Кастро
36
Ресио
19
Рамирес
20
Кеко
20
Кеко
19
Рамирес
8
Форнальс
10
Хуанпи
10
Хуанпи
8
Форнальс
19
Борре
6
Джонатан
6
Джонатан
19
Борре
21
Бруно
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
21
Бруно
70
Кастильехо
90
Черышев
90
Черышев
70
Кастильехо
Остались в запасе
Малага
Вильярреал
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Малага - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
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