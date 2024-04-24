Данила Шилов - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Данила
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Шилов
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|169
|Имя
|Данила
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Шилов
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-2
|16
|5
|2
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|1' -78'
|Родина-2 (Москва)
|1:3
|Челябинск (Челябинск)
|23'
|03.06.2024
|48' -82'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|82'
|30.05.2024
|1' -73'
|Родина-2 (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|26.05.2024
|1' -65'
|Муром (Муром)
|1:0
|Родина-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -75'
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|73'
|15.05.2024
|1' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Родина-2 (Москва)
|11.05.2024
|1' -78'
|Родина-2 (Москва)
|3:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|20'
|05.05.2024
|1' -76'
|Уфа (Уфа)
|3:1
|Родина-2 (Москва)
|21'
|28.04.2024
|1' -90'
|Родина-2 (Москва)
|5:1
|Металлург Л (Липецк)
|29'
|24.04.2024
|1' -81'
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:1
|Родина-2 (Москва)
|73'
|20.04.2024
|1' -83'
|Родина-2 (Москва)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|54'
|14.04.2024
|1' -70'
|Родина-2 (Москва)
|5:2
|Муром (Муром)
|38'
|07.04.2024
|1' -75'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|03.04.2024
|1' -90'
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Велес (Москва)
|36'
|30.03.2024
|1' -62'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Родина-2 (Москва)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|Родина-2 (Москва)
|03.03.2024
|57' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:1
|Родина-2 (Москва)