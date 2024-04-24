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    Данила Шилов - статистика

    #48 | Полузащитник
    Имя Данила
    Отчество Витальевич
    Фамилия Шилов
    Команда Родина
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 апреля 2002 (22 года)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина-2 16 5 2 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2024 1' -78' Родина-2 (Москва) 1:3 Челябинск (Челябинск)
    23'
    03.06.2024 48' -82' Чайка (Песчанокопское) 2:0 Родина-2 (Москва)
    82'
    30.05.2024 1' -73' Родина-2 (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    26.05.2024 1' -65' Муром (Муром) 1:0 Родина-2 (Москва)
    19.05.2024 1' -75' Родина-2 (Москва) 2:0 Ротор (Волгоград)
    73'
    15.05.2024 1' -90' Велес (Москва) 2:1 Родина-2 (Москва)
    11.05.2024 1' -78' Родина-2 (Москва) 3:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    20'
    05.05.2024 1' -76' Уфа (Уфа) 3:1 Родина-2 (Москва)
    21'
    28.04.2024 1' -90' Родина-2 (Москва) 5:1 Металлург Л (Липецк)
    29'
    24.04.2024 1' -81' Новосибирск (Новосибирск) 1:1 Родина-2 (Москва)
    73'
    20.04.2024 1' -83' Родина-2 (Москва) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    54'
    14.04.2024 1' -70' Родина-2 (Москва) 5:2 Муром (Муром)
    38'
    07.04.2024 1' -75' Ротор (Волгоград) 2:0 Родина-2 (Москва)
    03.04.2024 1' -90' Родина-2 (Москва) 2:0 Велес (Москва)
    36'
    30.03.2024 1' -62' Краснодар-2 (Краснодар) 0:0 Родина-2 (Москва)
    18.03.2024 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:1 Родина-2 (Москва)
    03.03.2024 57' -90' Челябинск (Челябинск) 2:1 Родина-2 (Москва)
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