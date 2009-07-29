|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|23
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|74' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|25.10.2009
|72' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.10.2009
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Чита (Чита)
|03.10.2009
|63' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|19.09.2009
|88' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|28.08.2009
|89' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|17.08.2009
|80' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:1
|Шинник (Ярославль)
|12.08.2009
|70' -90'
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|90'
|09.08.2009
|83' -90'
|0:1
|Волга (Нижний Новгород)
|29.07.2009
|89' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|09.07.2009
|1' -46'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|06.07.2009
|77' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|27.06.2009
|65' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|24.06.2009
|68' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|25.05.2009
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:3
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|22.05.2009
|46' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|14.05.2009
|1' -63'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.05.2009
|1' -65'
|Краснодар (Краснодар)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|03.05.2009
|84' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Витязь (Подольск)
|30.04.2009
|83' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:2
|Носта (Новотроицк)
|19.04.2009
|1' -72'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|3'
|28.03.2009
|67' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|90'