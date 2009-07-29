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    Андрей Силютин - статистика

    Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Силютин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 октября 1976 (46 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 23 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 74' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Луч (Владивосток)
    25.10.2009 72' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    11.10.2009 Был в запасе Волга (Нижний Новгород) 3:0 Чита (Чита)
    03.10.2009 63' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    19.09.2009 88' -90' Анжи (Махачкала) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    28.08.2009 89' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    17.08.2009 80' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:1 Шинник (Ярославль)
    12.08.2009 70' -90' 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    90'
    09.08.2009 83' -90' 0:1 Волга (Нижний Новгород)
    29.07.2009 89' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    09.07.2009 1' -46' Луч (Владивосток) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    06.07.2009 77' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    27.06.2009 65' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    24.06.2009 68' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    25.05.2009 1' -46' Волга (Нижний Новгород) 0:3 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    22.05.2009 46' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:1 Анжи (Махачкала)
    14.05.2009 1' -63' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    11.05.2009 1' -65' Краснодар (Краснодар) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    03.05.2009 84' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:0 Витязь (Подольск)
    30.04.2009 83' -90' Волга (Нижний Новгород) 4:2 Носта (Новотроицк)
    19.04.2009 1' -72' Шинник (Ярославль) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    3'
    28.03.2009 67' -90' Салют (Белгород) 1:1 Волга (Нижний Новгород)
    90'
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