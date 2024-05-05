Иван Шмаков - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Шмаков
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Иван
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Шмаков
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новосибирск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|12.06.2024
|1' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|08.06.2024
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|03.06.2024
|72' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Новосибирск (Новосибирск)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|22.05.2024
|1' -75'
|Челябинск (Челябинск)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|19.05.2024
|1' -63'
|Родина-2 (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Челябинск (Челябинск)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Муром (Муром)
|1:2
|Ротор (Волгоград)