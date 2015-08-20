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    Владимир Михалев - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Александрович
    Фамилия Михалев
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 1987 (35 лет)
    Рост 171
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 12 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2015 74' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:2 Якутия (Якутск)
    79'
    19.10.2015 79' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:1 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    12.10.2015 1' -46' Якутия (Якутск) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    03.10.2015 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Чита (Чита)
    29.09.2015 65' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:0 Сибирь-2 (Новосибирск)
    09.09.2015 67' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    02.09.2015 1' -64' Динамо (Барнаул) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    56'
    30.08.2015 87' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:2 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    23.08.2015 1' -58' Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:0 Томь-2 (Томск)
    20.08.2015 1' -84' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:1 Иртыш (Омск)
    14.08.2015 1' -73' Чита (Чита) 2:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    11.08.2015 58' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 0:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    22.07.2015 68' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
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