Владимир Михалев - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Михалев
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Вес
|64
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Михалев
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|74' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Якутия (Якутск)
|79'
|19.10.2015
|79' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|12.10.2015
|1' -46'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Чита (Чита)
|29.09.2015
|65' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|09.09.2015
|67' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|02.09.2015
|1' -64'
|Динамо (Барнаул)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|56'
|30.08.2015
|87' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|23.08.2015
|1' -58'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:0
|Томь-2 (Томск)
|20.08.2015
|1' -84'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:1
|Иртыш (Омск)
|14.08.2015
|1' -73'
|Чита (Чита)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|11.08.2015
|58' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|22.07.2015
|68' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)