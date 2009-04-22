|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|14
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2009
|80' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|22.09.2009
|73' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|28.08.2009
|1' -56'
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|13.06.2009
|1' -51'
|Чита (Чита)
|3:2
|Волга (Нижний Новгород)
|21'
|02.06.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.05.2009
|83' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|11.05.2009
|82' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|03.05.2009
|75' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Витязь (Подольск)
|30.04.2009
|61' -78'
|Волга (Нижний Новгород)
|4:2
|Носта (Новотроицк)
|22.04.2009
|1' -65'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|19.04.2009
|64' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|28.03.2009
|80' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)