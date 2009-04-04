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    Давид Ривас - статистика

    Защитник
    Имя Давид
    Отчество Ривас
    Фамилия Родригес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1978 (44 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    23.05.2009 62' -90' Малага (Малага) 1:1 Бетис (Севилья)
    17.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    75'
    09.05.2009 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Бетис (Севилья)
    03.05.2009 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    26.04.2009 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:0 Бетис (Севилья)
    22.04.2009 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    19.04.2009 87' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Спортинг (Хихон)
    12.04.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:3 Бетис (Севилья)
    04.04.2009 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:3 Нумансия (Сория)
    08.03.2009 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:3 Бетис (Севилья)
    01.03.2009 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:2 Вильярреал (Вильярреал)
    07.02.2009 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Бетис (Севилья)
    01.02.2009 58' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    78'
    25.01.2009 1' -90' Рекреативо (Уэльва) 1:0 Бетис (Севилья)
    18.01.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Бетис (Севилья)
    11.01.2009 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    21.12.2008 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    14.12.2008 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Бетис (Севилья)
    07.12.2008 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    02.11.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:3 Депортиво (Ла-Корунья)
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