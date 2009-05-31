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Давид Ривас
Статистика
Давид Ривас - статистика
Завершил карьеру
2 декабря 1978 (47)
#5 | Защитник
190 см | 85 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
7
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
31.05.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1 : 1
23.05.2009
Бетис
62' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2 : 0
17.05.2009
Альмерия
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 0
09.05.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0 : 2
03.05.2009
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2 : 0
26.04.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 2
22.04.2009
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 0
19.04.2009
Спортинг
87' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Расинг
2 : 3
12.04.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
3 : 3
04.04.2009
Нумансия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
3 : 3
08.03.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2009
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
07.02.2009
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 2
01.02.2009
Хетафе
58' - 90'
78'
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1 : 0
25.01.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 3
18.01.2009
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1 : 2
11.01.2009
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2008
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2008
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2 : 0
14.12.2008
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
07.12.2008
Эспаньол
Был в запасе
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