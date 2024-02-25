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    Василь Гакман - статистика

    #71 | Защитник
    Имя Василь
    Отчество Михайлович
    Фамилия Гакман
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 2000 (23 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.05.2024 1' - 90' Динамо 3:0 Верес Украина. Премьер-лига, 5 тур
    27.04.2024 Был в запасе Рух 3:1 Верес Украина. Премьер-лига, 26 тур
    21.04.2024 Был в запасе Верес 1:1 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 25 тур
    15.04.2024 Был в запасе ЛНЗ 1:0 Верес Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 Был в запасе Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 12 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2024 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Верес (Ровно)
    27.04.2024 Был в запасе Рух (Львов) 3:1 Верес (Ровно)
    21.04.2024 Был в запасе Верес (Ровно) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    15.04.2024 Был в запасе ЛНЗ (Черкасы) 1:0 Верес (Ровно)
    06.04.2024 Был в запасе Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    30.03.2024 1' -74' Верес (Ровно) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    17.03.2024 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Верес (Ровно)
    07.03.2024 Был в запасе Верес (Ровно) 1:1 Динамо (Киев)
    02.03.2024 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:1 Верес (Ровно)
    25.02.2024 60' -90' Верес (Ровно) 0:2 Колос (Ковалевка)
    01.12.2023 1' -90' Полесье (Житомир) 1:1 Верес (Ровно)
    65'
    25.11.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 4:2 Металлист 1925 (Харьков)
    11.11.2023 80' -90' Александрия (Александрия) 1:0 Верес (Ровно)
    05.11.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 2:1 Заря (Луганск)
    29.10.2023 Был в запасе Минай (Минай) 0:0 Верес (Ровно)
    22.10.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 2:5 Рух (Львов)
    07.10.2023 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 2:0 Верес (Ровно)
    30.09.2023 46' -90' Верес (Ровно) 0:0 ЛНЗ (Черкасы)
    22.09.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 0:0 Верес (Ровно)
    53'
    01.09.2023 1' -90' Верес (Ровно) 3:1 Черноморец (Одесса)
    45' 48'
    19.08.2023 64' -90' Верес (Ровно) 1:2 Ворскла (Полтава)
    02.08.2023 1' -90' Верес (Ровно) 1:1 Шахтер (Донецк)
    28.07.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 0:2 Полесье (Житомир)
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