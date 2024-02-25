Василь Гакман - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Василь
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гакман
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Василь
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гакман
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 90'
|Динамо
|3:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 5 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Рух
|3:1
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Верес
|1:1
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|ЛНЗ
|1:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Верес
|3:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|12
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Верес (Ровно)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|3:1
|Верес (Ровно)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|15.04.2024
|Был в запасе
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Верес (Ровно)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|30.03.2024
|1' -74'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|17.03.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ровно)
|07.03.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:1
|Динамо (Киев)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Верес (Ровно)
|25.02.2024
|60' -90'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|01.12.2023
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Верес (Ровно)
|65'
|25.11.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.11.2023
|80' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Верес (Ровно)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|2:1
|Заря (Луганск)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:0
|Верес (Ровно)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|07.10.2023
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ровно)
|30.09.2023
|46' -90'
|Верес (Ровно)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|22.09.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|53'
|01.09.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|45' 48'
|19.08.2023
|64' -90'
|Верес (Ровно)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|02.08.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|0:2
|Полесье (Житомир)