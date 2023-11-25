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    Факундо Перес - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Факундо
    Фамилия Перес
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Родной город Кильмес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 июля 1999 (24 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Панетоликос 1:0 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    24'
    03.02.2024 1' - 90' Волос 1:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 21 тур
    28'
    27.01.2024 1' - 90' Панетоликос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 20 тур
    20.01.2024 1' - 90' ОФИ 1:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 19 тур
    14.01.2024 1' - 90' Панетоликос 0:4 Арис Греция. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 19 0 2 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:0 Атромитос (Перистери)
    24'
    03.02.2024 1' -90' Волос (Волос) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    28'
    27.01.2024 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    20.01.2024 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    14.01.2024 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 Арис (Салоники)
    07.01.2024 1' -90' Панатинаикос (Афины) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    43'
    04.01.2024 23' -90' Панетоликос (Агринио) 3:2 Пансерраикос (Серрес)
    21.12.2023 75' -90' ПАС (Яннина) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    02.12.2023 1' -57' Панетоликос (Агринио) 2:0 Кифисиас (Киффисиа)
    50'
    25.11.2023 1' -76' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    13'
    12.11.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    28.10.2023 1' -90' Атромитос (Перистери) 3:1 Панетоликос (Агринио)
    64' 90'
    21.10.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 2:0 Волос (Волос)
    08.10.2023 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    65'
    01.10.2023 1' -86' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    27.09.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.09.2023 1' -90' Арис (Салоники) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    53'
    16.09.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:5 Панатинаикос (Афины)
    02.09.2023 1' -90' Пансерраикос (Серрес) 1:1 Панетоликос (Агринио)
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