Факундо Перес - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кильмес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кильмес
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 1999 (24 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|24'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Волос
|1:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|28'
|27.01.2024
|1' - 90'
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 20 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|ОФИ
|1:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 19 тур
|14.01.2024
|1' - 90'
|Панетоликос
|0:4
|Арис
|Греция. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|19
|0
|2
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|24'
|03.02.2024
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|28'
|27.01.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.01.2024
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|14.01.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|Арис (Салоники)
|07.01.2024
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|43'
|04.01.2024
|23' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:2
|Пансерраикос (Серрес)
|21.12.2023
|75' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|02.12.2023
|1' -57'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|50'
|25.11.2023
|1' -76'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|13'
|12.11.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.10.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|64' 90'
|21.10.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Волос (Волос)
|08.10.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|65'
|01.10.2023
|1' -86'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|27.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|24.09.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|53'
|16.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:5
|Панатинаикос (Афины)
|02.09.2023
|1' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)