Роман Кудрявцев - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кудрявцев
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тихвин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Роман
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Кудрявцев
|Команда
|Ленинградец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тихвин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ленинградец
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2023
|1' -90'
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|14.10.2023
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:3
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:1
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|10.09.2023
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:2
|Динамо Мх (Махачкала)
|03.09.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|26.08.2023
|85' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:1
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|4:0
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Ленинградец (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина (Москва)