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    Роман Кудрявцев - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Роман
    Отчество Александрович
    Фамилия Кудрявцев
    Команда Ленинградец
    Состав Основной
    Родной город Тихвин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 февраля 2004 (20 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ленинградец 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2023 1' -90' Ленинградец (Санкт-Петербург) 1:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    14.10.2023 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    08.10.2023 Был в запасе Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    01.10.2023 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:3 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    23.09.2023 Был в запасе Химки (Химки) 2:1 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    17.09.2023 Был в запасе Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    10.09.2023 Был в запасе Ленинградец (Санкт-Петербург) 1:2 Динамо Мх (Махачкала)
    03.09.2023 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    26.08.2023 85' -90' Сокол (Саратов) 0:1 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    20.08.2023 Был в запасе Ленинградец (Санкт-Петербург) 1:1 Акрон (Тольятти)
    05.08.2023 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 4:0 Ленинградец (Санкт-Петербург)
    30.07.2023 Был в запасе Ленинградец (Санкт-Петербург) 1:1 Родина (Москва)
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