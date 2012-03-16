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Экрем Даг
Статистика
Экрем Даг - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1980 (45), Мардин
#17 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Австрия | Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Бешикташ
0 : 3
16.03.2012
Атлетико
1' - 46'
Лига Европы, 1/8 финала
Атлетико
3 : 1
08.03.2012
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Бешикташ
0 : 1
24.02.2012
Брага
68' - 90'
85'
Лига Европы, 1/16 финала
Брага
0 : 2
14.02.2012
Бешикташ
88' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Бешикташ
3 : 1
14.12.2011
Сток Сити
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Маккаби
2 : 3
02.12.2011
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Динамо К
1 : 0
20.10.2011
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Сток Сити
2 : 1
29.09.2011
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
5 : 1
15.09.2011
Маккаби
1' - 90'
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