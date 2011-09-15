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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Маккаби
Бешикташ - Маккаби: обзор матча 15 сентября 2011
Бешикташ
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
5 : 1
Завершен
Маккаби
3'
У. Алмейда
28'
У. Алмейда
50'
М. Аурелио
53'
Э. Коркмаз
88'
Эду
49'
Р. Кехат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Маккаби
ГОЛ! 5:1!
Эду
Замена
М. Пектемек
️️️️
Р. Куарежма
Замена
В. Кавлак
️️️️
Симау
Замена
Р. Пунчец
️️️️
Р. Колаутти
Замена
Эду
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
Нивалдо
ГОЛ! 4:1!
Э. Коркмаз
Пас отдал
Р. Куарежма
Желтая карточка
Х. Медуньянин
ГОЛ! 3:1!
М. Аурелио
Пас отдал
М. Фернандеш
ГОЛ! 2:1!
Р. Кехат
Пас отдал
Х. Медуньянин
Замена
Э. Атар
️️️️
М. Даббур
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Ш. Йейни
Желтая карточка
С. Павичевич
Желтая карточка
С. Павичевич
ГОЛ! 2:0!
У. Алмейда
Пас отдал
Р. Куарежма
ГОЛ! 1:0!
У. Алмейда
Пас отдал
М. Аурелио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
20
Симау
ЛП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Маккаби
55
Гай Хаймов
ВР
27
Омер Веред
ЛЗ
14
Йоав Цив
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
14
Саво Павичевич
ПЗ
25
Рафаэль Дахан
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Моти Иванир
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Вели Кавлак
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
42
Рахамим Чекол
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
11
Элиран Атар
ЦФ
15
Миха Дор
РФ
3-5-2
1
Рушту
12
Кейбаши
66
Сивок
4
Коркмаз
20
Симау
17
Даг
99
Фернандеш
15
Аурелио
20
Уйсал
7
Куарежма
9
Алмейда
4-4-2
55
Хаймов
14
Павичевич
27
Веред
4
Нивалдо
14
Цив
19
Кехат
21
Йейни
6
Медуньянин
25
Дахан
9
Колаутти
9
Даббур
20
Симау
8
Кавлак
8
Кавлак
20
Симау
7
Куарежма
9
Пектемек
9
Пектемек
7
Куарежма
9
Алмейда
16
Эду
16
Эду
9
Алмейда
9
Колаутти
14
Пунчец
14
Пунчец
9
Колаутти
21
Йейни
10
Ицхаки
10
Ицхаки
21
Йейни
9
Даббур
11
Атар
11
Атар
9
Даббур
Остались в запасе
Бешикташ
Маккаби
1
Дженк Генен
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
42
Рахамим Чекол
ЦП
1
Барал Леви
ВР
6
Гал Альберман
ЦП
15
Миха Дор
РФ
Главный тренер
Моти Иванир
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Филип Голошко
ЦФ
Остались в запасе
42
Рахамим Чекол
ЦП
1
Барал Леви
ВР
6
Гал Альберман
ЦП
15
Миха Дор
РФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Моти Иванир
Статистика матча Бешикташ - Маккаби
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
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