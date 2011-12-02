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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Бешикташ
Маккаби - Бешикташ: обзор матча 02 декабря 2011
Маккаби
02.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
59'
Ш. Йейни
70'
М. Логаси
45+1'
Р. Куарежма
47'
И. Тораман
90+2'
Р. Куарежма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Бешикташ
+4
Замена
Ж. Алвеш
️️️️
Р. Куарежма
+2
ГОЛ! 2:3!
Р. Куарежма
Замена
Ф. Голошко
️️️️
М. Фернандеш
Замена
Э. Зизов
️️️️
Г. Исраилевич
Желтая карточка
У. Алмейда
ГОЛ! 2:2!
М. Логаси
Замена
М. Логаси
️️️️
Г. Альберман
Желтая карточка
И. Тораман
Желтая карточка
С. Павичевич
Замена
В. Кавлак
️️️️
Э. Коркмаз
ГОЛ! 1:2!
Ш. Йейни
Пас отдал
Г. Исраилевич
Замена
Нивалдо
️️️️
К. Шабан
Желтая карточка
Г. Альберман
ГОЛ! 0:2!
И. Тораман
Пас отдал
М. Фернандеш
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Куарежма
Пас отдал
Ф. Эрнст
16'
Желтая карточка
Р. Куарежма
Желтая карточка
О. Веред
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
27
Омер Веред
ЛЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
14
Саво Павичевич
ПЗ
2
Клеми Шабан
ПЗ
7
Гилльермо Исраилевич
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
11
Элиран Атар
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Моти Иванир
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Маккаби
55
Гай Хаймов
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
28
Моше Логаси
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
25
Эли Зизов
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Бешикташ
1
Рушту
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
18
Жулио Алвеш
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
4-3-3
1
Леви
27
Веред
14
Павичевич
14
Пунчец
2
Шабан
7
Исраилевич
21
Йейни
6
Альберман
10
Ицхаки
9
Колаутти
11
Атар
4-4-2
1
Генен
4
Коркмаз
66
Сивок
12
Кейбаши
5
Тораман
19
Хильберт
28
Эрнст
17
Даг
99
Фернандеш
9
Алмейда
7
Куарежма
2
Шабан
4
Нивалдо
4
Нивалдо
2
Шабан
6
Альберман
28
Логаси
28
Логаси
6
Альберман
7
Исраилевич
25
Зизов
25
Зизов
7
Исраилевич
7
Куарежма
18
Алвеш
18
Алвеш
7
Куарежма
4
Коркмаз
8
Кавлак
8
Кавлак
4
Коркмаз
99
Фернандеш
21
Голошко
21
Голошко
99
Фернандеш
Остались в запасе
Маккаби
Бешикташ
55
Гай Хаймов
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Моти Иванир
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Рушту
ВР
26
Сидней
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
55
Гай Хаймов
ВР
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Рушту
ВР
26
Сидней
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Моти Иванир
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Маккаби - Бешикташ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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