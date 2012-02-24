Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Брага
Бешикташ - Брага: обзор матча 24 февраля 2012
Бешикташ
24.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Брага
25'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Брага
+1
Желтая карточка
Дуглау
Замена
Сидней
️️️️
Р. Куарежма
+1
Замена
Куштодиу
️️️️
Д. Махамат
Желтая карточка
Э. Даг
Желтая карточка
Л. Салино
Замена
Н. Гомеш
️️️️
Р. Аморим
Замена
Карлао
️️️️
П. Сезар
Замена
Э. Даг
️️️️
Т. Кайхан
Желтая карточка
Ф. Эрнст
Замена
У. Алмейда
️️️️
Н. Уйсал
ГОЛ! 0:1!
Лима
Пас отдал
Алан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
20
Симау
ЛП
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
2
Дуглау
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
22
Джамал Махамат
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
18
Жулио Алвеш
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
21
Филип Голошко
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Брага
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
27
Куштодиу
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
83
Карлао
ЦФ
4-5-1
1
Генен
5
Тораман
66
Сивок
4
Коркмаз
28
Кайхан
20
Симау
99
Фернандеш
8
Кавлак
28
Эрнст
20
Уйсал
7
Куарежма
4-4-1-1
1
Ким
6
Аморим
2
Дуглау
12
Коэльо
12
Эчиеджиле
30
Алан
30
Салино
45
Виана
22
Махамат
9
Пауло Сезар
9
Лима
7
Куарежма
26
Сидней
26
Сидней
7
Куарежма
28
Кайхан
17
Даг
17
Даг
28
Кайхан
20
Уйсал
9
Алмейда
9
Алмейда
20
Уйсал
22
Махамат
27
Куштодиу
27
Куштодиу
22
Махамат
6
Аморим
21
Гомеш
21
Гомеш
6
Аморим
9
Пауло Сезар
83
Карлао
83
Карлао
9
Пауло Сезар
Остались в запасе
Бешикташ
Брага
18
Жулио Алвеш
ЦП
90
Умут Кая
ВР
21
Филип Голошко
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
18
Жулио Алвеш
ЦП
90
Умут Кая
ВР
21
Филип Голошко
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Бешикташ - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Новости команд
Все
Бешикташ
Брага
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
14:19
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
14:19
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+