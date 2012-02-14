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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Бешикташ
Брага - Бешикташ: обзор матча 14 февраля 2012
Брага
14.02.2012, вторник, 21:30
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Бешикташ
37'
Т. Сивок
58'
Симау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Бешикташ
+1
Замена
М. Пектемек
️️️️
Симау
Замена
Э. Даг
️️️️
Т. Кайхан
Замена
П. Сезар
️️️️
М. Лопеш
Желтая карточка
У. Алмейда
Замена
Р. Аморим
️️️️
Куштодиу
Замена
У. Алмейда
️️️️
Р. Куарежма
ГОЛ! 0:2!
Симау
Пас отдал
М. Фернандеш
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
И. Тораман
Замена
Карлао
️️️️
М. Моссоро
Желтая карточка
В. Кавлак
ГОЛ! 0:1!
Т. Сивок
Пас отдал
М. Фернандеш
Вторая желтая
Э. Барбоза
Желтая карточка
Э. Коркмаз
Желтая карточка
Э. Барбоза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Ким
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
27
Куштодиу
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
5
Ибрахим Тораман
ЛЗ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
20
Симау
ЛП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Брага
46
Томмазо Берни
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
22
Джамал Махамат
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
83
Карлао
ЦФ
Бешикташ
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
18
Жулио Алвеш
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
16
Эду
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Ким
2
Дуглау
4
Эвертон
13
Лопеш
45
Виана
8
Моссоро
30
Салино
7
Барбоза
30
Алан
27
Куштодиу
9
Лима
4-5-1
1
Генен
28
Кайхан
66
Сивок
4
Коркмаз
5
Тораман
99
Фернандеш
20
Уйсал
8
Кавлак
28
Эрнст
20
Симау
7
Куарежма
27
Куштодиу
6
Аморим
6
Аморим
27
Куштодиу
13
Лопеш
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
13
Лопеш
8
Моссоро
83
Карлао
83
Карлао
8
Моссоро
28
Кайхан
17
Даг
17
Даг
28
Кайхан
7
Куарежма
9
Алмейда
9
Алмейда
7
Куарежма
20
Симау
9
Пектемек
9
Пектемек
20
Симау
Остались в запасе
Брага
Бешикташ
22
Джамал Махамат
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
18
Жулио Алвеш
ЦП
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
22
Джамал Махамат
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
Остались в запасе
18
Жулио Алвеш
ЦП
90
Умут Кая
ВР
26
Сидней
ЦЗ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Брага - Бешикташ
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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