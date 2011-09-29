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Сток Сити - Бешикташ
Сток Сити - Бешикташ: обзор матча 29 сентября 2011
Сток Сити
29.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
15'
К. Джером
78'
Д. Уолтерс (П)
13'
Р. Хильберт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бешикташ
Желтая карточка
Г. Уилэн
Замена
Ф. Голошко
️️️️
М. Аурелио
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Уолтерс
Желтая карточка
Т. Сивок
Замена
Ф. Эрнст
️️️️
Н. Уйсал
Замена
Г. Уилэн
️️️️
У. Паласиос
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
К. Джером
Замена
Д. Пеннант
️️️️
М. Этерингтон
Желтая карточка
М. Апсон
ГОЛ! 1:1!
К. Джером
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хильберт
Пас отдал
Р. Куарежма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бешикташ
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
19
Роберто Хильберт
ПЗ
20
Симау
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Мехмет Аурелио
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
7
Рикарду Куарежма
(К)
ПВ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
21
Диего Арисменди
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Вели Кавлак
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
6
Хут
17
Шоукросс
4
Апсон
5
Шоттон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
8
Паласиос
5
Делап
35
Джером
15
Крауч
4-3-2-1
1
Рушту
19
Хильберт
66
Сивок
4
Коркмаз
12
Кейбаши
20
Уйсал
15
Аурелио
99
Фернандеш
7
Куарежма
20
Симау
16
Эду
8
Паласиос
12
Уилэн
12
Уилэн
8
Паласиос
26
Этерингтон
7
Пеннант
7
Пеннант
26
Этерингтон
35
Джером
19
Уолтерс
19
Уолтерс
35
Джером
20
Уйсал
28
Эрнст
28
Эрнст
20
Уйсал
15
Аурелио
21
Голошко
21
Голошко
15
Аурелио
Остались в запасе
Сток Сити
Бешикташ
21
Диего Арисменди
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Дженк Генен
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Вели Кавлак
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
21
Диего Арисменди
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Вели Кавлак
ЦП
17
Экрем Даг
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Сток Сити - Бешикташ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Эммануэль Буаденгьен (оба франция)
Стадион:
Британния Стэдиум
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