Angelos Oikonomou - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Angelos Oikonomou
|Команда
|Пансерраикос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Angelos Oikonomou
|Команда
|Пансерраикос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос
|0:3
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|03.02.2024
|72' - 90'
|Пансерраикос
|1:1
|Арис
|Греция. Суперлига, 21 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос
|2:2
|Волос
|Греция. Суперлига, 20 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|ПАС
|0:2
|Пансерраикос
|Греция. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пансерраикос
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|0:3
|Панатинаикос (Афины)
|03.02.2024
|72' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Арис (Салоники)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|2:2
|Волос (Волос)
|20.01.2024
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:2
|Пансерраикос (Серрес)
|13.01.2024
|61' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Пансерраикос (Серрес)
|69'
|07.01.2024
|61' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|04.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|3:2
|Пансерраикос (Серрес)
|21.12.2023
|80' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|2:2
|АЕК (Афины)
|18.12.2023
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Пансерраикос (Серрес)
|25.11.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|5:0
|Пансерраикос (Серрес)