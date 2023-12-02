Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Angelos Oikonomou - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Angelos Oikonomou
    Команда Пансерраикос
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Пансерраикос 0:3 Панатинаикос Греция. Суперлига, 22 тур
    03.02.2024 72' - 90' Пансерраикос 1:1 Арис Греция. Суперлига, 21 тур
    27.01.2024 Был в запасе Пансерраикос 2:2 Волос Греция. Суперлига, 20 тур
    20.01.2024 Был в запасе ПАС 0:2 Пансерраикос Греция. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+