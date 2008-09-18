Марио Юрич - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Юрич
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 1976 (46 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Юрич
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 августа 1976 (46 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славен Белупо
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2008
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Славен Белупо (Копривница)
|18.09.2008
|1' -90'
|Славен Белупо (Копривница)
|1:2
|ЦСКА (Москва)