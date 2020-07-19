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Бруно
Статистика
Бруно - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1984 (42), Артана
#21 | Полузащитник
179 см | 74 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
4 : 0
19.07.2020
Эйбар
1' - 88'
Испания. Примера, 37 тур
Реал
2 : 1
16.07.2020
Вильярреал
46' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 2
13.07.2020
Реал Сосьедад
63' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 3
08.07.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 4
05.07.2020
Барселона
46' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
0 : 2
01.07.2020
Вильярреал
63' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2 : 0
28.06.2020
Валенсия
65' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
2 : 2
22.06.2020
Севилья
88' - 90'
90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
0 : 1
19.06.2020
Вильярреал
Был в запасе
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