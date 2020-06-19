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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 19 июня 2020
Гранада
19.06.2020, пятница, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
11'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вильярреал
90'
Желтая карточка
С. Асенхо
86'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Ж. Диаш
83'
81'
Замена
С. Касорла
️️️️
Ж. Морено
81'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Р. Пенья
Замена
Ж. Диаш
️️️️
К. Нева
77'
65'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Х. Онтиверос
Замена
Р. Азиз
️️️️
Ф. Вико
61'
Замена
Антонин
️️️️
Я. Брайс
61'
55'
Замена
П. Алькасер
️️️️
К. Бакка
55'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Морланес
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Сольдадо
46'
20'
Желтая карточка
А. Морено
11'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Р. Пенья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Марио Родригес
ЦП
70
Антонин
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
16
Диас
88
Брайс
21
Эррера
14
Фернандес Луна
19
Вико
7
Пуэртас
9
Сольдадо
4-2-2-2
1
Асенхо
7
Пенья
4
Шакла
5
Морено
39
Альбиоль
8
Морланес
10
Иборра
16
Гомес
10
Онтиверос
7
Морено
70
Бакка
21
Нева
23
Диаш
23
Диаш
21
Нева
9
Сольдадо
11
Мачис
11
Мачис
9
Сольдадо
Диаш
20
Фулкье
20
Фулкье
Диаш
19
Вико
12
Азиз
12
Азиз
19
Вико
88
Брайс
70
Антонин
70
Антонин
88
Брайс
8
Морланес
99
Ангисса
99
Ангисса
8
Морланес
10
Онтиверос
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
7
Пенья
2
Гаспар
2
Гаспар
7
Пенья
7
Морено
8
Касорла
8
Касорла
7
Морено
70
Бакка
9
Алькасер
9
Алькасер
70
Бакка
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
10
Алекс Баэна
ЛВ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
19
Марио Родригес
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Гранада - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Лос Карменес
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