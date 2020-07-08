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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 08 июля 2020
Хетафе
08.07.2020, среда, 21:30
Испания. Примера, 35 тур
1 : 3
Завершен
Вильярреал
80'
У. Дуро
63'
С. Касорла (П)
85'
С. Касорла (П)
90+3'
Р. Пенья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
90'
+5
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Ж. Морено
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Р. Пенья
Пас отдал
Ж. Морено
90'
Желтая карточка
Ж. Морено
89'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Онтиверос
88'
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Касорла
Замена
А. Ндиайе
️️️️
М. Кукурелья
88'
Желтая карточка
Ф. Портильо
87'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Касорла
Желтая карточка
М. Арамбарри
84'
ГОЛ! 1:1!
У. Дуро
Пас отдал
Ф. Портильо
80'
Замена
У. Дуро
️️️️
Д. Тимор
69'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Джейсон
69'
Желтая карточка
Анхель
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Касорла
Желтая карточка
Д. Сорья
62'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
58'
52'
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Чуквуэзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Хетафе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
21
Бруно
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Сорья
17
Оливера
3
Этчейта
2
Джене
17
Кукурелья
24
Тимор
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
23
Джейсон
17
Мата
4-3-2-1
1
Асенхо
7
Пенья
39
Альбиоль
14
Торрес
5
Морено
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
7
Морено
17
Кукурелья
21
Ндиайе
21
Ндиайе
17
Кукурелья
23
Джейсон
20
Портильо
20
Портильо
23
Джейсон
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
24
Тимор
9
Дуро
9
Дуро
24
Тимор
21
Чуквуэзе
16
Гомес
16
Гомес
21
Чуквуэзе
10
Онтиверос
2
Гаспар
2
Гаспар
10
Онтиверос
8
Касорла
14
Тригерос
14
Тригерос
8
Касорла
7
Морено
14
Ниньо
14
Ниньо
7
Морено
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Алекс Баэна
ЛВ
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
1
Андрес
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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