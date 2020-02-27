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Беранг Сафари
Статистика
Беранг Сафари - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1985 (41), Тегеран
#4 | Защитник
184 см | 77 кг
Швеция | Иран
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
15
1
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Мальме
0 : 3
27.02.2020
Вольфсбург
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Вольфсбург
2 : 1
20.02.2020
Мальме
1' - 90'
41'
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
12.12.2019
Мальме
1' - 60'
Лига Европы, 5 тур
Мальме
4 : 3
28.11.2019
Динамо К
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Лугано
0 : 0
07.11.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Мальме
2 : 1
24.10.2019
Лугано
Был в запасе
90'
Лига Европы, 2 тур
Мальме
1 : 1
03.10.2019
Копенгаген
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Динамо К
1 : 0
19.09.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 0
15.08.2019
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мальме
3 : 0
08.08.2019
Зриньски
1' - 90'
18'
Лига Европы, 2 раунд
Мальме
3 : 2
01.08.2019
Домжале
1' - 90'
83'
Лига Европы, 2 раунд
Домжале
2 : 2
25.07.2019
Мальме
1' - 90'
42'
Лига Европы, 1 раунд
Баллимина Юнайтед
0 : 4
18.07.2019
Мальме
1' - 90'
27'
Лига Европы, 1 раунд
Мальме
7 : 0
11.07.2019
Баллимина Юнайтед
1' - 90'
31, 46'
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