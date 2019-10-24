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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Лугано
Мальме - Лугано: обзор матча 24 октября 2019
Мальме
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
13'
Ж. Инге Бергет (П)
32'
Г. Молинс
50'
А. Герндт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Лугано
Желтая карточка
Б. Сафари
90'
+2
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
90'
Желтая карточка
Э. Ларссон
85'
Желтая карточка
Ж. Инге Бергет
61'
50'
ГОЛ! 2:1!
А. Герндт
ГОЛ! 2:0!
Г. Молинс
Пас отдал
С. Рикс
32'
13'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Инге Бергет
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
27
Линус Обексер
ЦЗ
5
Мият Марич
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Лугано
70
Марко Араторе
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
3-5-1-1
27
Далин
64
Ларссон
3
Кнудсен
4
Нильсен
6
Левицки
8
Бонке
19
Бачиру
5
Рикс
9
Траустасон
10
Молинс
14
Бергет
4-1
27
Обексер
5
Марич
15
Яо
5
Дапрела
19
Герндт
Остались в запасе
Мальме
Лугано
2
Феликс Беймо
ПЗ
1
Душан Мелихарек
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
70
Марко Араторе
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
2
Феликс Беймо
ПЗ
1
Душан Мелихарек
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
70
Марко Араторе
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Мальме - Лугано
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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