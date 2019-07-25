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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Домжале - Мальме
Домжале - Мальме: обзор матча 25 июля 2019
Домжале
25.07.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Мальме
42'
Р. Бенгтссон
52'
М. Антонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домжале - Мальме
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Антонссон
Пас отдал
О. Левицки
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бенгтссон
Пас отдал
Б. Сафари
Начало матча
Статистика матча Домжале - Мальме
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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