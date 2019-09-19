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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Мальме
Динамо К - Мальме: обзор матча 19 сентября 2019
Динамо К
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мальме
84'
В. Буяльский
84'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Мальме
Замена
️️️️
А. Караваев
90'
+1
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
90'
+1
86'
Замена
️️️️
Р. Гэлл
86'
Замена
Р. Гэлл
️️️️
А. Ингви Траустасон
ГОЛ! 2:0!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Шепелев
84'
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Шепелев
84'
Замена
️️️️
A. Besedin
73'
73'
Замена
️️️️
M. Antonsson
73'
Замена
М. Антонссон
️️️️
А. Кристиансен
Замена
А. Беседин
️️️️
Ж. Родригес
73'
64'
Желтая карточка
А. Кристиансен
64'
Желтая карточка
А. Кристиансен
57'
Замена
️️️️
Э. Ларссон
57'
Замена
Э. Ларссон
️️️️
Ф. Беймо
Желтая карточка
Б. Вербич
51'
Желтая карточка
Б. Вербич
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
25
TamÃ¡s KÃ¡dÃ¡r
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
17
Rasmus Bengtsson
ЦЗ
4
Behrang Safari
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Markus Rosenberg
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Денис Гармаш
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
41
Artem Besedin
ЦФ
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
1
Dusan Melicharek
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
4-4-2-1
71
Бойко
16
Миколенко
25
4
Кадар
94
Кедзиора
29
Буяльский
8
Сидорчук
19
Шепелев
31
Шабанов
7
Вербич
11
Цыганков
7
Родригес
3-2-5-2
27
Далин
4
Сафари
17
4
2
Беймо
4
Нильсен
9
Траустасон
19
Бачиру
10
Кристиансен
6
Левицки
5
Рикс
9
9
Розенберг
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
7
Родригес
41
Беседин
41
Беседин
7
Родригес
41
41
2
Беймо
64
Ларссон
64
Ларссон
2
Беймо
9
Траустасон
18
Гэлл
18
Гэлл
9
Траустасон
10
Кристиансен
23
Антонссон
23
Антонссон
10
Кристиансен
14
14
Остались в запасе
Динамо К
Мальме
14
Карлос де Пена
ЛВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
1
Георгий Бущан
ВР
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
1
Душан Мелихарек
ВР
1
Dusan Melicharek
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
1
Георгий Бущан
ВР
19
Денис Гармаш
АП
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
1
Душан Мелихарек
ВР
1
Dusan Melicharek
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Гильермо Молинс
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Динамо К - Мальме
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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