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    Антти Похжа - статистика

    Нападающий
    Имя Антти
    Фамилия Похжа
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1977 (46 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2008 1' -90' Финляндия 1:0 Азербайджан
    10.09.2008 Был в запасе Финляндия 3:3 Германия
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