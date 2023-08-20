Йеппе Корфицен - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Йеппе
|Фамилия
|Корфицен
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 2004 (19 лет)
|Имя
|Йеппе
|Фамилия
|Корфицен
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 2004 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2023
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.09.2023
|82' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|26.09.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Салернитана (Салерно)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)