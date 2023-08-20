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    Йеппе Корфицен - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Йеппе
    Фамилия Корфицен
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 2004 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2023 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    06.10.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    30.09.2023 82' -90' Лечче (Лечче) 0:4 Наполи (Неаполь)
    26.09.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    22.09.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:0 Дженоа (Генуя)
    17.09.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Лечче (Лечче)
    03.09.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:0 Салернитана (Салерно)
    27.08.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Лечче (Лечче)
    20.08.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
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