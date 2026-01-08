Введите ваш ник на сайте
€ 7 млн

Петар Ратков - трансферы

Лацио
18 августа 2003 (22), Белград
#20 | Нападающий
193 см
Сербия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.01.26 / 30.06.30
Зальцбург
Лацио
13 млн €
01.07.23 / 08.01.26
ТСЦ Бачка Топола
Зальцбург
6,95 млн €
  • Читайте нас: 