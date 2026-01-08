Введите ваш ник на сайте
Главная
Италия. Серия А
Команды
Лацио
Петар Ратков
Трансферы
€ 7 млн
Петар Ратков - трансферы
Лацио
18 августа 2003 (22), Белград
#20 | Нападающий
193 см
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.01.26 / 30.06.30
Зальцбург
Лацио
13 млн €
01.07.23 / 08.01.26
ТСЦ Бачка Топола
Зальцбург
6,95 млн €
Главные новости
Хет-трик Глушакова за «Спартак», Джон Джон в «Зените», ЦСКА проиграл узбекистанцам, спаситель «Крыльев Советов» и другие новости
00:58
Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ
00:10
18
Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака
Вчера, 23:31
23
Карпин высказался о следующем месте работы
Вчера, 23:05
4
Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Вчера, 22:43
1
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
16
ЦСКА хочет подписать 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»
Вчера, 21:40
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
Вчера, 21:26
11
Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»
Вчера, 21:15
Все новости
