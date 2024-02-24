Петар Ратков - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Ратков
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Ратков
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.06.2024
|Был в запасе
|Словения
|1:1
|Сербия
|Чемпионат Европы, 2 тур
|16.06.2024
|Был в запасе
|Сербия
|0:1
|Англия
|Чемпионат Европы, 1 тур
|08.06.2024
|Был в запасе
|Швеция
|0:3
|Сербия
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.06.2024
|Был в запасе
|Австрия
|2:1
|Сербия
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|18
|4
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|76' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|7:1
|ЛАСК (Линц)
|12.05.2024
|90' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.04.2024
|1' -46'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:2
|Штурм (Грац)
|09.03.2024
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.03.2024
|1' -73'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|24.02.2024
|1' -66'
|Зальцбург (Зальцбург)
|7:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|32'
|17.02.2024
|1' -76'
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|1'
|09.02.2024
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Штурм (Грац)
|15'
|03.12.2023
|1' -71'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|25.11.2023
|1' -73'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:2
|Хартберг (Хартберг)
|45'
|12.11.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|04.11.2023
|62' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.10.2023
|62' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|21.10.2023
|57' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2023
|62' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.09.2023
|59' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.09.2023
|65' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|Блау-Вайс (Линц)
|29.07.2023
|1' -73'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|34'