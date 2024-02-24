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    Петар Ратков - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Петар
    Фамилия Ратков
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 августа 2003 (20 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.06.2024 Был в запасе Словения 1:1 Сербия Чемпионат Европы, 2 тур
    16.06.2024 Был в запасе Сербия 0:1 Англия Чемпионат Европы, 1 тур
    08.06.2024 Был в запасе Швеция 0:3 Сербия Товарищеские матчи. Сборные
    04.06.2024 Был в запасе Австрия 2:1 Сербия Товарищеские матчи. Сборные
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 18 4 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 76' -90' Зальцбург (Зальцбург) 7:1 ЛАСК (Линц)
    12.05.2024 90' -90' Хартберг (Хартберг) 1:5 Зальцбург (Зальцбург)
    28.04.2024 1' -46' Зальцбург (Зальцбург) 2:2 Штурм (Грац)
    09.03.2024 1' -90' ЛАСК (Линц) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    03.03.2024 1' -73' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    24.02.2024 1' -66' Зальцбург (Зальцбург) 7:0 Аустрия Л (Лустенау)
    32'
    17.02.2024 1' -76' Блау-Вайс (Линц) 1:1 Зальцбург (Зальцбург)
    1'
    09.02.2024 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Штурм (Грац)
    15'
    03.12.2023 1' -71' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    25.11.2023 1' -73' Зальцбург (Зальцбург) 3:2 Хартберг (Хартберг)
    45'
    12.11.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 0:0 Зальцбург (Зальцбург)
    04.11.2023 62' -90' Тироль (Ваттенс) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    28.10.2023 62' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Альтах (Альтах)
    21.10.2023 57' -90' Зальцбург (Зальцбург) 0:1 ЛАСК (Линц)
    08.10.2023 62' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:2 Зальцбург (Зальцбург)
    30.09.2023 59' -90' Аустрия Л (Лустенау) 0:4 Зальцбург (Зальцбург)
    23.09.2023 65' -90' Зальцбург (Зальцбург) 0:1 Блау-Вайс (Линц)
    29.07.2023 1' -73' Альтах (Альтах) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    34'
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